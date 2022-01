ANKETA: Aký bude rok 2022? Prečítajte si, ako ho vidia známi ľudia

Ján Kubiš, bývalý šéf slovenskej diplomacie

V novom roku sa teším z návratu domov po dlhoročnom pôsobení v misiách OSN, na čas strávený s rodinou a priateľmi, a dúfam, že mi to neprekazia ani ďalšie vlny covidu. Zároveň si budem hľadať zmysluplné uplatnenie, ktoré by mi umožnilo uplatniť moje znalosti a skúsenosti v prospech Slovenska.

Jolana Fogašová, sólistka opery SND

V budúcom roku sa teším na každý deň strávený s mojou rodinou, priateľmi, kolegami, študentmi a všetkými milými, pozitívne naladenými ľuďmi, ktorí veria v život, ľudskosť, skutočné hodnoty a uprednostňujú v každodennom živote duchovnú cestu, nielen materiálnu. Teším sa na autentické umelecké diela vo všetkých umeleckých smeroch a na to, že budem môcť byť aj naďalej súčasťou hudby, umenia a krásnych emócií. Dnes sú viac ako inokedy také potrebné.

Jozef Paulen, včelár, ocenený medailou Juraja Fándlyho, Horné Chlebany

Prajem si, aby si ľudská spoločnosť zobrala príklad zo života včiel. Sú indikátorom a obrazom zdravia prírody, ale aj kvality života nás ľudí, toho či konáme zodpovedne alebo nie. A to nemám na mysli len vzťah poľnohospodárov a včelárov, hospodárenie na pôde, ale vzťahy a vzájomný rešpekt v celej spoločnosti. Vyleťme do jari tohto roka ako dobre prezimované včelstvá, nech sa z každého úľa ozýva optimistický bzukot včiel. Nech je viacej slovenského medu, ktorý patrí k najlepším na svete, čo hovorí o tom, že stále máme na čom stavať.

Nela Pocisková, speváčka a herečka

Veľmi sa na nový rok teším. Na všetky nové príležitosti, vedomosti a zážitky. Teším sa na nové projekty, divadlo, seriál a aj na moje nové skladby. Jednoducho sa teším na všetko, čo nový rok prinesie.

Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov

V budúcom roku by určite nás pacientov potešilo, keby sa situácia v rámci covidovej pandémie stabilizovala, rovnako aj v našom zdravotníctve, a to finančne aj personálne. Pacient si želá len jedno – zdravie. Žiaľ, s nastavením priorít, aké dnes na Slovensku máme, je jeho cesta k vlastnému zdraviu podstatne náročnejšia. Aj keď roky počúvame z úst politikov, že pacient je na prvom mieste, je to len fráza. Do nového roka si prajeme, aby sme sa konečne stali pre našich politikov prioritou a aby pochopili, že v boji o život sú rozhodujúce dni až týždne, že tráviť mesiace v bolestiach je neúnosné a že každému z nás je potrebné zabezpečiť včasnú liečbu, z ktorej nebude profitovať len konkrétny pacient, ale aj celá spoločnosť. Investícia do zdravotníctva a zdravia je tou najlepšou celospoločenskou investíciou, ktorá sa nám všetkým mnohonásobne vráti.

Miroslav Petrech, vinohradník a vinár, Chateau Belá

Po zlom vždy príde dobré, vravievala moja mama. Dúfam, že na budúci rok zdoláme pandémiu korony a ožije obchod so slovenským vínom. Bodaj by sa zlepšila vládna politika voči poľnohospodárstvu a vinárstvu, ak nie, sotí nás rovno z dažďa pod odkvap. Nádejou sú mladí vinohradníci a vinári, majú chuť, ambície a budú ešte lepší, keď vstrebú aj ľudskú a profesionálnu skúsenosť mojej generácie, ktorá vkročila do vinohradov pred polstoročím. Dosiahli prvé úspechy, nesmie sa im z nich zatočiť hlava, lebo aj rok pred nami pozostáva najmä zo všedných dní. Ako ich zvládnu tí, čo vedú krajinu, ako každý z nás, tak budeme žiť.

Katarína Koščová, speváčka

V poslednom čase som sa naučila neplánovať, ale verím, že to bude lepšie, že budeme môcť robiť koncerty pre ľudí, vrátiť sa k našej práci. S manželom sme vždy radi cestovali, hádam sa nám v lete podarí s deťmi spoznať nové krajiny. Sú to moje sebecké priania, v zásade je ale dôležité, aby sme boli všetci k sebe lepší, lebo mám pocit, že korona z nás vytiahla tie najtemnejšie stránky, ľudia sa k sebe správajú s dešpektom. Dúfam, že sa na budúci rok vrátime k základnej ľudskej slušnosti, potom nám všetkým bude lepšie.

Ivan Hoffman, publicista

Ako vždy takto v decembri sa teším na jar. Čaká ma práca s kameňom, ktorý už mi doviezli z lomu. Okrem toho sa teším na e-mailovú korešpondenciu s priateľmi. A na debaty s vnukom prvákom.

Elena Hidvéghyová Yung, poetka a sinologička

Plánujem dopísať moju intímnu knihu o Číne. Už som blízko cieľa, odpadne mi zo srdca balvan a na ten pocit sa teším už 25 rokov, teda štvrť storočia! A verím, že to nie je chiméra či utópia, ak sa teším hlavne na "normálny život“… Okrem toho esenciálneho, napríklad aj na uličky plné turistov z celého sveta (v Bratislave); na vernisáže, literárne krsty a čítačky; na všetky premiéry a reprízy v SND – činohra, opera aj balet… nie on-line, ale v divadelnej sále. Takto – presne o rok – verím, že si pôjdem s rodinou pozrieť Luskáčika, lebo patrí v našej rodine k atmosfére Vianoc. Ozaj… a mimoriadne sa teším na život bez rúšok a respirátorov! I keď paradoxne, v zmysle metaforickom – filter na toxické slová a bludy, čo vychádzajú z úst – by sa mnohým zišiel ako soľ, navždy.

Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a Slovenského plynárenského a naftového zväzu

V roku 2022 by ma potešilo, keby vládlo v našej spoločnosti menej hystérie a viac triezveho sedliackeho rozumu. Hádam by sme mohli už konečne dostať pod kontrolu pandémie Covid-19 prostredníctvom účinnej liečby. Dúfam preto konečne v normálny rok, keď nebudeme musieť tŕpnuť, čo a na koľko sa zasa zavrie a aké opatrenia musíme dodržiavať. V Európe budeme sledovať vývoj na trhu s elektrinou a plynom. Ceny sa zrejme nevrátia na úrovne z roku 2020, no verím, že aspoň trochu klesnú a uľaví sa odberateľom. Zároveň sa v roku 2022 chystáme na významné jubileum. Pripomenieme si 50 rokov tranzitu zemného plynu cez naše územie. Tento míľnik historicky významne pomohol rozvoju slovenskej ekonomiky a energetiky.

Dominika Cibulková, bývalá tenistka

Dúfam, že sa nám v budúcom roku podarí zdolať covid. Prajem nám čo najviac zaočkovaných ľudí, aby sa všetko začalo vracať do normálu a aby sme sa s tým naučili žiť. Verím, že rok 2022 bude lepší ako ten končiaci sa. Všetkým želám, aby boli zdraví, aby sa im darilo a šli si za svojimi snami. A predovšetkým – nech im je to umožnené.

Peter Bič, hudobník

Veľmi sa tešíme a veríme, že to všetko dobre dopadne, že sa táto pandémia skončí a že sa opäť vrátime do našich krásnych miest medzi našich fanúšikov a na koncertné pódiá a budeme môcť koncertovať.

Soňa Belanská, psychiatrička

So spolupracovníkmi vstúpim do realizačnej fázy môjho gastronomicko-charitatívneho projektu. Vytvorili sme vlastnú značku, pod ktorou prinesieme prémiovú kávu. Ide nielen o jej predaj, ale aj o príspevok ku spoločensky zodpovednému podnikaniu. Kúpou našej kávy budú zákazníci môcť pravidelne prispievať na financovanie aktivít v oblasti podpory duševného zdravia. Peniaze sú určené pre Ligu za duševné zdravie, najmä na podporu telefonickej linky pomoci Nezábudka, ktorá nemá systémové financovanie a funguje len vďaka dobrým ľuďom.

Igor Nemčok, predseda Roľníckeho družstva Hron v Slovenskej Ľupči a Zväzu chovateľov oviec

Želáme si pokračovanie v obrate, ktorý nastal v roku 2021. Konečne Slováci prejavili záujem o jahňacinu, ktorá ešte pred troma rokmi smerovala takmer všetka na taliansky trh. Tomu, že štát to myslí s ovčiarstvom vážne, uveríme vtedy, keď sa podpory na chov oviec vyrovnajú dotáciám, ktoré dostávajú chovatelia hovädzieho dobytka. Spripomienkovali sme strategický plán rozvoja poľnohospodárstva, dôležité je, aby sme boli nielen vypočutí. Ubezpečení padlo už veľa, čakáme na konkrétnu praktickú a užitočnú vládnu službu v prospech ovčiarstva. S oživením cien za ovčie mlieko a mäso však prichádza drahota vstupov, aká tu ešte nebola, veď len elektrina zdražela o 400 percent! Preto hľadíme do budúcnosti s opatrnou nádejou.

Katarína Vavrová, výtvarníčka

Nenazvala by som to plánovaním, skôr sú to vízie, ktoré sú takým zbožným želaním. Občas osud povie posledné slovo. Máme dokončenú knihu ľudových piesní, výber Ľubomíra Feldeka, ale ešte to potrebujeme zrealizovať a dokončiť. V pláne je aj jedna výnimočná kniha pre deti, ale tiež záleží, ako sa podarí vybaviť autorské práva atď. Mala by som mať výstavy v barokovom kaštieli Galanta a v Pálffyho paláci v Bratislave. V máji by som už rada zrealizovala cestu dávno naplánovanú, ale zmarenú pandémiou, do Kalifornie, je to miesto relaxu, spoznávania a mnohých inšpirácií. A veľa pracovať by som chcela, ak zdravie bude slúžiť.

Alexander Slafkovský, vodný slalomár

Zo športového hľadiska sa teším na zimnú olympiádu v Pekingu – ako divák. Taktiež na majstrovstvá Európy, ktoré budeme mať u nás doma, v Liptovskom Mikuláši. Dúfam, že ich absolvujem v pozícii pretekára. V osobnom živote sa teším na rodinnú pohodu, sebarozvoj a nové výzvy. A celkovo, verím v návrat k životu bez pandémie.

Gabriela Rothmayerová, spisovateľka

Teším sa, že sa naučíme od srdca smiať. Toho, koho si nevážime, netreba brať vážne, smiech nás oslobodí!

Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia

Po skúsenostiach z uplynulých dvoch rokov, v aktuálnych nestálych časoch, je ťažké čokoľvek predpovedať. Teším sa opäť na určitú normalitu všedných dní. Preto si v nasledujúcom roku prajem viac stability, a tým aj viac plánovateľnosti v našej brandži. Pretože spolu s našimi kolegami a kolegyňami sa už tešíme na to, keď budeme môcť pre všetkých našich zákazníkov vyrábať a dodávať naše skvelé produkty.

Dagmar Pupalová, predsedníčka občianskeho združenia Pupalky na pomoc ľuďom s Parkinsonovou chorobou

Teším sa na premiéru divadelného diela Nosnikrap, výrobu a poskytnutie dôležitej ochrannej známky pre parkinsonikov. Aj na nové výzvy a na „odmeny“ za niekoľkoročné užitočné a zmysluplné činnosti, ktorých zhmotnená realizácia prinesie prospech a úžitok celej našej spoločnosti. Radosť, že dokážete spraviť iných šťastnými, naplní šťastím aj vás.

Adela Penesová, lekárka a vedkyňa Biomedicínskeho centra SAV a Prezidentka Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu.

Pandémia nás (niektorých) naučila nerobiť si žiadne veľké plány a nemať veľké očakávania. Preto sa snažím pozerať na veci tvrdo realisticky. Ako odborníci varujú, očakáva sa, že príde ďalšia vlna pandémie v dôsledku omikron variantu vírusu, ktorá bude veľmi krutá, rýchla. Bude tak veľa chorých naraz už koncom januára, že budeme musieť postaviť poľné nemocnice a všetci zdravotníci, čo nerobia v nemocniciach, v nich budú musieť na nejaký čas robiť, teda aj ja. Už to vidím, že mesiac neprídem domov, aby som nikoho neohrozila. Najviac by ma prekvapilo a milo, ak by sa aspoň ďalších 30 percent národa dalo zaočkovať, ak by si opäť ľudia vážili prácu zdravotníkov, ktorí sú unavení a vyčerpaní. Teším sa na každé narodeniny členov rodiny, najmä našich rodičov, teším sa z každej skúšky na vysokej škole, ktorú zvládnu moji synovia a teším sa na jar a leto, ktoré milujem. Každý deň sa tešme, že sme živí a zdraví. Život je dar.

Koloman Kertész Bagala, vydavateľ slovenskej literatúry

Neviem sa dočkať, kedy sa budeme môcť vrátiť k bežnému literárnemu životu, ktorý vediem posledných 30 rokov. S občianskym združením Literárnyklub.sk sme robievali pred pandémiou ročne vyše 100 besied, množstvo festivalov a vozili sme diskutovať slovenských spisovateľov a spisovateľky k študentom katedier slovakistiky v zahraničí. Síce sme v obmedzenej frekvencii pokračovali aj počas uplynulých dvoch rokov, ale on-line stretnutia nie sú celkom ono. Takže sa v nasledujúcom roku najviac teším na osobné stretnutia s čitateľmi a čitateľkami.

Nina Kováčiková, sociálny pedagóg

Vzhľadom na situáciu, v ktorej žijeme už dva roky, bola by to vakcinácia ľudí, ktorí by konečne zanechali rôzne hoaxy a konšpirácie o očkovaní. Keby konečne pochopili, že sami si komplikujú a ohrozujú svoj život a aj svoje najbližšie okolie. Pretože to, že mnohí podstúpime už tretie kolo, síce pomôže, ale stále ešte nič nevyrieši. Aj o zázraky sa treba trošku pričiniť. A na čo sa najviac teším? Som známa tým, že vždy vo všetkom náročnom hľadám to pozitívne, dobré. Či už ide o situácie alebo ľudí. Lebo nič nie je iba čierne a biele. Istým spôsobom sa vždy teším na každý ďalší nový rok, bez akékoľvek očakávania, som skôr zvedavá, čo prinesie. Niekedy je to veľmi náročné, inokedy celkom pokojné. Veď každý z nás to má ako na hojdačke. A preto každý ďalší rok prijímam síce so zvedavosťou, ale pokorou, trpezlivosťou a bojovnosťou.

Pavel Faško, klimatológ

Veľmi sa teším na to, že už je po zimnom slnovrate a slnko sa začína vracať naspäť a začína sa k nám blížiť leto. Teším sa na leto a na to, že si budeme užívať iné počasie, ako máme počas zimy. Mám veľmi dobrý vzťah k zvieratám a teším sa, ako s naším psom, ktorého máme rok, budeme spolunažívať. Teším sa na to, ako sa budem starať aj o iné zvieratá, o ktoré sa zvyknem starať najmä cez víkendy.

Matej Drlička, generálny riaditeľ SND

Rok 2021 bol extrémne náročný – z hľadiska covidu aj pracovného nasadenia a možných komplikácií v divadle, takže rok 2022 bude určite lepší a pohodovejší. Nemyslím si, že by sa takáto dramatická situácia mohla ešte opakovať. A moje plány? V súkromí je všetko v poriadku, takže budem šťastný, keď to zostane ako doteraz – to znamená harmónia, pohoda a podpora doma. Čo sa týka práce, v divadle budeme pokračovať v začatých reformách, niektoré nebudú populárne a príjemné všetkým, ale na konci bude funkčnejšie, kvalitnejšie a zdravšie divadlo. Kedy sa začne hrať, je vo hviezdach – s omikronom sa nič nedá predpovedať. Keď nás úrady otvoria, budeme hrať. Premiéry pripravujeme, ako by covid nebol – aj keď sme pre divákov zatvorení, tak skúšame a pracujeme naplno. Chystáme teda premiéru opery Čert a Káča, to bude perfektný rodinný titul, vtipný a rozprávkový, s krásnou hudbou Antonína Dvořáka. Činohra SND tiež pripravuje vynikajúci titul Kým prídu Stouni, čo je zaujímavý pohľad do zákulisia kapely Rolling Stones, a Balet SND pripravuje komponovaný baletný večer zložený zo štyroch rôznych choreografií nazvaný Rukopisy majstrov. Ak nebudeme schopní hrať pre divákov, tak tieto tituly budeme pravdepodobne streamovať.

Iveta Barková, víťazka ceny Učiteľ Slovenska 2020, riaditeľka základnej školy v Senci

Snáď nám všetkým budúci rok prinesie viac múdrosti, vďaka ktorej by sme mohli v školách fungovať skoro normálne. Úplne bez obmedzení to asi nepôjde, ale tešila by som sa z toho, keby sme už školy nemuseli zatvárať. Deti sa potrebujú vzdelávať, byť spolu, učiť sa fungovať v tíme, zažívať to, čo je pre ich vek prirodzené. A to isté potrebujeme aj my učitelia, stabilné podmienky pre našu prácu, ktorá bude aj finančne náležite ohodnotená. Želala by som si, aby žiadny učiteľ nemusel po práci chodiť do ďalšej práce, aby mohol uživiť svoju rodinu, alebo aby si ju vôbec mohol založiť. Spokojnosť v práci sa odráža aj v súkromí, takže ak budem môcť pokojne pracovať, budem mať priestor aj na naplnenie svojich osobných túžob.

Marek Ormandík, výtvarník

Verím, že môj rok 22 bude naplnený prácou. Chystám niekoľko výstav v slovenských kaštieľoch-galériách, veľkú expozíciu v Prahe a nejaké aktivity plánujem aj v ďalekom zahraničí. S priateľmi oživíme galériu K.F.A. v Bratislave, kde chceme prezentovať hlavne čerstvé práce z našich ateliérov. Neviem sa už dočkať toho, že takmer celú jar budem okupovať prenádhernú synagógu v Stupave. Zriadim si v nej ateliér, obrazáreň i študovňu. Zamýšľam v nej vystavovať aj diela spriaznených tvorcov a usporadúvať kamarátske koncerty. Budem v nej žiť a tvoriť. Veľmi sa na genia loci tohto úžasného priestoru teším. A teším sa aj na cestovanie za európskou kultúrou. A ešte na dovolenku s rodinou. A tiež, že po čase poriadne vyobjímam niekoľko priateľov. Verím, že to pôjde. Chcem tomu veriť.

Veronika Rabada, speváčka a skladateľka

Už máme pripravenú novú pieseň, ktorú som túžila urobiť už dávno, teším sa na to, ako ju hneď na začiatku roka 2022 vypustím do sveta, verím, že ľudí poteší a pohladí na duši, keďže je podľa mňa veľmi emotívna. A hneď potom sa pustím do tvorby nových vecí a albumu. A teším sa na koncerty a živé publikum, ktoré nám, dúfam, už na budúci rok nebude chýbať.

Marián Gombár, farmár, Dvory nad Žitavou

Za vyše dvadsať rokov naša rodina bez politického vplyvu s vlastným rozumom, tvrdou prácou v ustavične sa meniacich podmienkach podnikateľského prostredia vybudovala funkčný podnik. Želáme si vstúpiť do nového roku s nádejou, že poľnohospodárstvo nebude upadať, ale rozvíjať sa, že nerozbijeme to, čo ešte funguje. Ministerstvom prezentované prevratné zmeny sa stanú reálnymi pri dostatočnej motivácii a zohľadnení reality. Túžim, aby poľnohospodári – začínajúci, mladí, z malých aj veľkých fariem, nebojovali proti sebe, ale za seba, za krajšie Slovensko. Želám si, aby vlastníci pôdy nenaleteli firmám s cudzím kapitálom a nepredávali im svoju – našu pôdu. To že budú rodinné podniky? Víziu rozvoja nech tvoria ľudia, ktorí už niečo vybudovali a skúsili, nie tí, čo maľujú koncept odtrhnutý od reality vidieka. Šedivá je teória stvorená v kabinetoch, večne zelený je strom života. Nech sa doň kráčajúc v ústrety roku 2022 zadívajú všetci, ktorí tak veľmi chcú meniť a pomáhať slovenskému poľnohospodárstvu.

Jana Pifflová Španková, prezidentka Aliancie NIE RAKOVINE

Veľmi by som si priala, aby nás nový rok prekvapil prílivom novej pozitívnej energie, láskavosti a empatie medzi ľuďmi. Všetci vzájomne si darujme viac pochopenia porozumenia. Aby sme sa už konečne prestali deliť na očkovaných a neočkovaných, na zdravých a chorých. Aby sme nechali ľudí pekne žiť, lekárov liečiť a poskytli im na to všetky podmienky. Prajem nám všetkým, aby sme pristúpili najmä k sebe láskavo a s porozumením. Nielen počúvali to svoje telo, ale počúvali s porozumením aj tých druhých… A druhá vec, čo by ma veľmi potešila, keby začali u nás fungovať onkologické skríningy, teda národné programy včasného vyhľadávania prekanceróznych nálezov, aby tým pádom bolo menej onkologických ochorení. Prosto, prajem si, aby sme boli všetci zdraví, láskaví a milovaní. Onkologickým pacientom prajem veľa zdravia, aby sa ich zdravie stále viac a viac upevňovalo.

Adam Liška, hokejista

Teším sa na športovo bohatý rok, okrem svetového šampionátu nás čaká aj olympiáda. Verím, že mi bude slúžiť zdravie a budem môcť zabojovať o účasť na oboch turnajoch. Chcem sa naďalej zlepšovať – ako hokejista, ako človek.