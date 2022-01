Heger: Ľudia by si mali uvedomiť ekonomickú hodnotu zaočkovanosti

Slovensko má na budúci rok jasne nastavené mechanizmy aj prostriedky na dosahovanie hospodárskeho rastu. Sú medzi nimi plán obnovy, ale aj nevyčerpané eurofondy. Najdôležitejšie je však výrazne zvýšiť zaočkovanosť. V rozhovore pre TASR to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).

Preto sa vláda podľa jeho slov snaží ľuďom vysvetliť, že by si mali uvedomiť nielen zdravotnú hodnotu zaočkovanosti, ale aj tú ekonomickú. Lockdown totiž spôsobuje výrazné škody na hospodárstve krajiny.

„Máme jasne nastavené mechanizmy, prostriedky i akcelerátory nášho hospodárskeho rastu, a tým je v prvom rade plán obnovy. Sú tam výrazné investície. Taktiež máme nevyčerpané eurofondy. Keď ich vyčerpáme, budú ďalším akcelerátorom hospodárskeho rastu,“ odpovedal premiér na otázku, čo sa chystá vláda pod jeho vedením spraviť pre to, aby bol ekonomický vývoj krajiny v budúcom roku priaznivejší.

Za najdôležitejšie však považuje výrazné zvýšenie zaočkovanosti. „Lebo toto je náš najväčší hendikep, naša Achillova päta, náš otlak,“ vyhlásil premiér s tým, že to vidno pri porovnávaní s okolitými krajinami. Povedal, že napríklad aj lockdown zo začiatku decembra je veľmi silným zásahom do ekonomiky. Je to spomalenie, ktoré krajinu výrazne poškodzuje. „A preto sa aj snažíme ľuďom vysvetliť, aby si uvedomili nielen obrovskú zdravotnú hodnotu očkovania, ale aj tú ekonomickú,“ povedal premiér s tým, že dôsledkom nízkej zaočkovanosti sú stámiliónové škody.

„Takže, ak chceme akcelerovať náš hospodársky rast, na čo máme všetky predpoklady, v prvom rade potrebujeme odbrzdiť tú ručnú brzdu a zvýšiť výrazne očkovanosť,“ uzavrel premiér.

Volá po jednote

Heger želá Slovensku v roku 2022 jednotu, nadhľad pri hodnotení vnútropolitickej situácie či postupné ozdravovanie verejných financií. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Potrebujeme to pre úspešné zvládnutie pandémie, pre realizáciu dôležitých reforiem. Potrebujeme to pri pokračovaní očisty spoločnosti od korupcie a zneužívania moci. Potrebujeme to pre lepšie Slovensko,“ vyhlásil Heger. Tvrdí, že vláda na pandemickú situáciu reaguje poskytovaním pomoci podnikom a domácnostiam, aká tu doteraz nikdy nebola.

„Ak som spomenul robustnú štátnu pomoc počas pandémie, treba vidieť aj to, čo ju limitovalo. Je to výška nášho dlhu. Verejný dlh bol vysoký, už keď sme prevzali vládnu zodpovednosť,“ zdôraznil. Aj preto si želá postupné a presvedčivé ozdravovanie verejných financií.

„Mám ďaleko od toho, aby som tvrdil, že sme ideálnou vládou. Ale s plnou vážnosťou hovorím, že sme najlepšou možnou vládou z politických síl, ktoré sú dnes na scéne,“ podotkol. V súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19 hovorí o imunite, ktorú si možno upevniť treťou vakcinačnou dávkou.

Heger verí, že rok 2022 bude spájaný s rozvojom a rastom. „Želám Slovensku, aby urobilo ďalší pokrok v reformách, aby sa rozbehli nové investície, aby sme nestratili životný elán a naučili sa žiť v pandémii s čo najmenšími stratami i s nižšou mierou konfliktov,“ dodal.