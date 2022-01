Prvýkrát skončila na skládkach menej ako polovica odpadu

Napriek výsledku máme na Slovensku v skládkovaní rezervy. Informuje o tom organizácia Envi – Pak v tlačovej správe.

„K zníženiu miery skládkovania môže v budúcnosti pomôcť najmä triedenie kuchynského bioodpadu, ktoré je na Slovensku povinné od 01. januára 2021. Práve táto zložka bola v minulosti v zmesovom odpade najviac zastúpená, tvorila z neho takmer 50 percent,“ píše sa v tlačovej správe.

Triedenie kuchynského bioodpadu sa v štatistikách prejaví v budúcoročnom vyhodnotení. Povinný zber bioodpadu by mal byť podľa organizácie zavedený vo všetkých mestách a obciach na Slovensku okrem Košíc, Prešova a Bratislavy. Mesto Prešov má výnimku do roku 2022 a Bratislava a Košice do roku 2023.