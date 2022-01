Čaputová s Hegerom volajú po zmierení. Počúvnu ich?

Najvyšší ústavní činitelia Slovensku do roku 2022 priali zdravie, ľudskosť, dobrosrdečnosť, a najmä jednotu. Podľa politológov sú apely na jednotu v rozdelenej spoločnosti potrebné. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) by sa však mal zasadiť za to, aby spoločnosť prestala rozdeľovať samotná vláda. "Je ale naozaj veľký rozdiel medzí tým, čo premiér hovorí, a praxou, ktorú realizuje vláda,“ upozornil politológ Juraj Marušiak.

Spolu s novým rokom Slovensko oslávilo aj 29. výročie samostatnosti. Podobne ako uplynulý rok bude pravdepodobne aj tento nový ešte výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ktorá odhalila aj viaceré negatívne spoločenské javy – nespokojnosť, odcudzenie, rozhádanosť či nedôveru v štátne autority. Prezidentka Zuzana Čaputová preto svoj novoročný príhovor vysielaný verejnoprávnou televíziou venovala najmä súdržnosti spoločnosti ako predpokladu na zvládnutie akejkoľvek krízy.

„Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí ste nestratili ľudskosť, ktorí ste prejavovali solidaritu a ktorí ste nestratili nádej, že má zmysel pokúsiť sa znovu zjednotiť naše Slovensko. Ukazuje sa, že najsilnejší sme práve tam, kde dokážeme byť zodpovední, ohľaduplní a empatickí z vlastných pohnútok, z vlastného presvedčenia. A, naopak, v momentoch, kedy sa dostanú k slovu sebeckosť, nevraživosť či dokonca nenávisť, sme odrazu najzraniteľnejší. Atmosféru v spoločnosti v takej chvíli zaťažuje nielen samotná pandémia, ale ju kontaminujeme aj my sami – predsudkami, vzájomným opovrhovaním, bezohľadnosťou,“ upozornila hlava štátu.

„Všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať ako jednotlivci ani ako národy,“ citovala prezidentka slová pápeža Františka, ktoré povedal na svojej septembrovej návšteve Slovenska. „Čeliť najväčšej novodobej zdravotnej hrozbe môžeme iba ako ľudstvo, ako spoločenstvo – a to si vyžaduje príspevok každého z nás. Každý z nás je dôležitý. Vyžaduje si to zhodu v cieľoch i vo východiskách – akokoľvek sa v iných veciach môžeme názorovo rozchádzať, v tomto by sme mali byť zajedno. Všetci chceme byť zdraví, všetci chceme opäť žiť svoje bežné životy. Prosím, pokúsme sa nájsť zhodu v tejto kľúčovej veci,“ apelovala Čaputová.

Kultivovať ľudskosť

Prezidentka upozornila, že veľkým problémom Slovenska je aj konfliktná spoločenská atmosféra. Občanom preto pripomenula, aby sa nedali vyprovokovať k nenávisti. "Ak dokážeme potlačiť trecie plochy a konflikty medzi sebou, naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí. Aby bolo Slovensko lepším miestom pre život, pre nás aj pre naše deti,“ popriala Čaputová.

Zdôraznila tiež potrebu ľudskosti, ktorú treba neustále kultivovať. „Pestujme si vzťahy v komunitách, v rodinách. Budujme súdržnosť a precíťme jej hodnotu v najbližšom okolí, aby sme ju vo forme nášho osobného vkladu preniesli na úroveň celej krajiny. Aby naše Slovensko mohlo byť silné, odolné a suverénne mohlo čeliť všetkým výzvam. Na prahu nového roku 2022 zo srdca prajem všetkým vám, milí občania, aby sme nestratili vieru v ľudskosť a dobrosrdečnosť. Aby sme schopnosťou spolupracovať a spájať svoje sily naplnili nádej, ktorá sa pred nami v novom roku otvára,“ dodala v novoročnom príhovore.

Hodnotu jednoty vo svojom príhovore zdôraznil aj predseda vlády Eduard Heger. „Stavajme na skúsenostiach, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme. My to zvládneme! Potrebujeme to pre úspešné zvládnutie pandémie, pre realizáciu dôležitých reforiem. Potrebujeme to pri pokračovaní očisty spoločnosti od korupcie a zneužívania moci. Potrebujeme to pre lepšie Slovensko,“ povedal Heger.

„Mojím ďalším želaním je, aby sme do hodnotenia dnešnej vnútropolitickej situácie vniesli viac nadhľadu a faktov, menej emócií a skreslených informácií, hoci žijeme bezprecedentné a psychicky veľmi náročné časy,“ želal si Heger, ktorý sa pochválil „robustnou“ pandemickou pomocou podnikom a domácnostiam a posťažoval sa na vysoký štátny dlh. „Postupné, ale presvedčivé ozdravovanie verejných financií je moje tretie novoročné želanie. Slovensko musíme urobiť odolnejším voči krízam,“ zdôraznil premiér.

Občanom zaželal veľa imunity a povzbudil ich v očkovaní. „Mojím posledným premiérskym želaním je, aby rok 2022 nebol horším ako ten predchádzajúci. Ale výrazne lepším. Verím, že to bude rok rozvoja a rastu. Želám Slovensku, aby urobilo ďalší pokrok v reformách, aby sa rozbehli nové investície, aby sme nestratili životný elán a naučili sa žiť v pandémii s čo najmenšími stratami i s nižšou mierou konfliktov. Pretože sme silnejší, keď sa vieme dohodnúť. Prajem vám šťastný nový rok, nech je rokom zdravia, úspechov a radosti,“ dodal Heger.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ľudí pozdravil z Donovál menej formálne v spoločnosti svojej rodiny. „Chcem vám popriať hlavne zdravie, aby sme toto zlé obdobie, ktoré nás pandémiou postihlo, čoskoro prekonali a bolo lepšie. Buďte zdraví,“ zaželal Kollár.

Treba začať od seba

Podľa politológa Juraja Marušiaka prezidentka aj premiér vo svojich príhovoroch dobre zvolili tému chýbajúcej jednoty v spoločnosti. V prípade vlády však nemusia Hegerove slová pôsobiť tak úprimne. „Bol už najvyšší čas, pretože doteraz bola v prípade tejto vlády prax spoločnosť skôr rozdeľovať. Je ale naozaj veľký rozdiel medzí tým, čo premiér hovorí, a praxou, ktorú realizuje vláda,“ zhodnotil Marušiak.

Za pravdu mu v tomto ohľade dáva aj politológ Jozef Lenč. „Za aktuálnej situácie a predpokladaného vývoja je apel na zodpovednosť a zmierenie veľmi dôležitý a správny. Prezidentka tento svoj príhovor poňala ako apel pre všetkých občanov vrátane politikov. Nebol to príhovor, ktorý by bol striktne politický, ako možno od nej niektorí politici očakávali. Bol zameraný skôr na spoločenské výzvy smerom k začínajúcemu roku. Jej prejav bol z tohto hľadiska dobrý,“ hodnotí Lenč.

Podobné to bolo aj prípade premiéra, ktorý však už bol politickejší. „Bolo to viac stranícke a vládne vyhlásenie. Bolo to badať aj na tom presviedčaní spoločnosti, že oni sú tou najlepšou možnou vládou. Dá sa to ale očakávať, keďže premiér chcel zmierniť rastúcu nedôveru v túto vládu. Z ostatných vyjadrení Eduarda Hegera cítiť, že si uvedomuje veľkú polarizáciu, ktorá spoločnosti ani vláde neprospieva. Tieto slová ale môžu vyznieť aj dosť trápne, ak po nich často nasledujú vyjadrenia ostatných členov vlády, najmä Igora Matoviča, ktoré sú úplnom protiklade s tým, čo hovorí premiér. Ak chce premiér vystupovať ako človek, ktorý si uvedomuje rozdelenie spoločnosti a chce proti tomu aj niečo robiť, mal by si pozametať aj pred vlastným prahom a urobiť poriadok aj vo vlastnej vláde,“ dodal Lenč.