Zavedenie parlamentnej stráže nie je podľa Kollára potrebné

V rokovacej sále často odznejú aj expresívne či emočné vyjadrenia. Na otázku, ako chce vedenie parlamentu dbať na to, aby sa v pléne diskutovalo v medziach slušnosti, Kollár odpovedal, že je to na danom predsedajúcom, ktorý v tom momente vedie schôdzu.

„Tá situácia sa ale dá zvládnuť. Viete vypnúť mikrofón, viete zasiahnuť, prerušiť schôdzu. Spravíte to danému poslancovi dvakrát-trikrát-štyrikrát, tak si potom premyslí, či bude v pléne vykrikovať a urážať niekoho, ak za to príde o mesačný plat,“ vysvetlil šéf zákonodarného orgánu.

Zároveň ozrejmil, že v koalícii sa už nediskutuje ani možnosti online rokovania poslancov NR SR, po ktorej kedysi volal poslanec Juraj Šeliga (nezaradený).

„Na to by sme potrebovali investovať veľké peniaze do techniky a technológie a v súčasnosti na to financie nemáme. Aj keby sme chceli zaviesť takýto systém, museli by sme ho obstarávať, pretože to nevieme len tak ísť a kúpiť. Stálo by to niekoľko miliónov. Po verejnej súťaži by sme to potom mohli začať objednávať, čiže celé by to trvalo približne dva a pol roka a v tom čase už dávno nebudeme vedieť, čo je to pandémia,“ dodal Kollár.