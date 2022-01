Veľká novoročná lúpež. O darčeky prišlo 46 detí

Deťom s ťažkými osudmi zlodeji zničili aj Vianoce. Štyria muži, ktorých vidieť na záznamoch z bezpečnostnej kamery, ukradli darčeky, ktoré dobrodinci priniesli do sídla občianskeho združenia Minibodka v Šali. To pomáha deťom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením a deťom z neúplných rodín.