Matovič: Na čele OĽaNO si viem predstaviť štyroch ľudí vrátane Hegera

V rozhovore pre agentúru tasr tiež uviedol, že na novembrovom sneme mu členovia vyjadrili jednoznačnú dôveru. Matovič neočakáva ďalšie odchody poslancov z klubu OĽaNO. Od začiatku volebného obdobia klub opustili dvaja poslanci.

„Máme minimálne troch, štyroch ľudí, ktorým vieme bez problémov OĽaNO zveriť do rúk a bude na tom ešte lepšie, ako je dnes,“ skonštatoval Matovič. Mená nechcel konkretizovať, no dodal, že Heger, ktorý je členom predsedníctva, je „určite jeden z nich“.

Matovič zdôraznil, že podporu získal v tajnom hlasovaní na sneme 17. novembra 2021. „Dostal som hlasy všetkých prítomných ľudí. Rozhodli sa, že sa budú naďalej so mnou trápiť na čele OĽaNO, ja sa im trochu čudujem. Mohli si zvoliť aj lepšie, ale tak čo narobím, je to moja úloha,“ skonštatoval.

Nešlo o klasickú voľbu predsedu, ale o vyjadrenie podpory. Na sneme si hnutie šéfa nevolilo, keďže ho do funkcie zvolili na sneme v októbri 2019 na štyri roky.

„To, že skoro po dvoch rokoch je z 53 poslancov stále 51 a držia ako tím, je veľmi dobrý výsledok,“ reagoval Matovič na to, že z klubu OĽaNO odišiel na jeseň Ján Krošlák a ešte predtým z klubu vylúčili Martina Čepčeka. Krošlák vtedy priblížil, že odchádza, pretože dlhodobo nesúhlasí so spôsobom a štýlom lídra OĽaNO.

Matovič neočakáva ďalšie odchody z klubu OĽaNO, no ak by bola v parlamente tesná väčšina koaličných poslancov, je podľa neho možné, že by mohlo dôjsť k snahe získať si niektorých poslancov.

„V situácii, ak by ‚mafia‘ videla, že zostalo len 76 alebo 77 poslancov a bolo by to o tom, že kúpme si ešte jedného alebo dvoch, určite by to urobili, hoci verím, že by to nebolo z nášho poslaneckého klubu,“ povedal s tým, že medzi koaličnými poslancami sú „bohužiaľ slabé charaktery“.