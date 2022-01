Krajniak: Dosť bolo progresívnych reforiem. Cigániková: Lovíte medzi fanatikmi

Nielen medzi lídrami koaličných strán býva iskrivo. Tentoraz sa do seba pustili poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková a minister práce za Sme rodina Milan Krajniak. Niet hádam obdobia, kedy by sa štyri koaličné strany navzájom nepodpichovali. Najčastejšie líder OĽaNO štuchá do predsedu SaS Richarda Sulíka. Na jeseň Sulík sem-tam kopol do šéfa hnutia Sme rodina Borisa Kollára. A medzitým sa neustále slovne bil s Matovičom.

Teraz si však slovné útoky vymenili poslankyňa SaS a šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková s ministrom hnutia Sme rodina Milanom Krajniakom. Začal minister, ktorý si na sociálnej sieti zaželal, aby progresívnu reformnú jeseň vystriedala prorodinná a konzervatívna reformná jar.

Krajniakov najsmutnejší moment

„Asi najsmutnejší politický moment roka 2021 bol pre mňa ako konzervatívca štvrtok 11. 11. po 17-tej hodine. Zákon Anny Záborskej o podpore tehotným ženám neprešiel v parlamente o jeden hlas, ale o päť minút neskôr poslanci schválili v prvom čítaní reformu nemocníc. Na tlačovke potom premiér označil poslancov hlasujúcich v prospech reformy nemocníc za hrdinov. O poslancoch, ktorí podporili Záborskej zákon sa nezmienil. Vedľa premiéra stála triumfujúca poslankyňa Cigániková, hlavná postava toho politického momentu. Cítil som veľký smútok a sklamanie,“ skonštatoval Krajniak.

Bittó Cigániková naozaj silne podporuje reformu nemocníc. A na druhej strane už dvakrát zastavila zákon Anny Záborskej (OĽaNO, Kresťanská únia). Tá sa snaží presadiť obmedzenie umelých prerušení tehotenstva. Dva razy jej návrhy takmer prešli, aj s podporou nezaradených poslancov. A to všetko Krajniak poslankyni z koaličnej SaS zrátal.

Boj dvoch žien

Podľa neho totiž Bittó Cigániková mesiace beztrestne uráža a osočuje Záborskú, „noblesnú dámu slovenskej politiky“.

„Hlavnou roztlieskavačkou štvania proti Záborskej bola v parlamente Jana Cigániková. Tá istá poslankyňa, ktorá predtým celý rok mediálne šikanovala konzervatívneho ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho,“ pripomenul Krajniak. Pričom Krajčiho demisiu si vyžiadala v podstate celá koalícia.

Liberálke vyčíta, že je napojená na Pentu. Podobne ju už skôr obvinil aj Matovič. Krajniak vyčíta reforme nemocníc, že o tom, v ktorých nemocniciach lôžka zostanú a v ktorých nie, bude rozhodovať „nejaká komisia“. „Nevadí, že v programovom vyhlásení vlády nie je o komisiách s rozhodujúcou právomocou ani slovo. Nevadí, že uprostred pandémie hovoríme, že nám chýbajú lôžka v nemocniciach a súčasne ich v parlamente rušíme. Reforma musí byť stoj čo stoj. Teraz! Nech už to znamená čokoľvek,“ dodal.

Čítajte viac Bittó Cigániková: Potratový zákon ohrozuje zdravie žien a zastrašuje lekárov

Podľa neho sa vlani v novembri ukázalo, s akým zápalom a energiou pretlačil reformu nemocníc premiér. „Vtedy som si uvedomil, že ak by s takouto energiou a zápalom premiér podporil Záborskej zákon na ochranu tehotných žien, tento zákon by určite prešiel. Lenže premiér označil v ten deň za hrdinku progresívnu poslankyňu Cigánikovú. Odvtedy som sa vo vláde ako konzervatívec začal cítiť akosi sám. Po rokoch som sa začal opäť cítiť ako Posledný križiak,“ pokračuje Krajniak. Na druhej strane tvrdí, že „Eda Hegera má ľudsky veľmi rád, ako k premiérovi je k nemu lojálny a rešpektuje jeho slobodu vybrať si politické priority“.

Neudržateľná koalícia?

Dlhý úvod k záveru, v ktorom Krajniak hovorí, že „nie je udržateľné, aby táto koaličná vláda robila ďalšie progresívne reformy a konzervatívni vládni poslanci boli tlačení do ich podpory s odôvodnením, že majú predsa zodpovednosť za štát“.

Podľa neho majú v koalícii hlavné slovo progresívci, hoci konzeratívcov je až polovica. „Naozaj si nejaký konzervatívec myslí, že v záujme štátu je, aby progresívne vedenie ministerstva spravodlivosti obsadilo čo najviac pozícií v novovytvorených súdoch a súdnych obvodoch? V záujme progresívcov to určite je. Ale ja ako konzervatívec nestotožňujem záujem štátu s progresívnym pochodom inštitúciami. A za úplný faul považujem, keď je konzervatívny poslanec vystavený hejtu progresívnych médií s odôvodnením, že kritizuje reformu súdov iba kvôli tomu, lebo chce zachovať súd v meste, odkiaľ pochádza,“ upriamil pozornosť na ďalšiu reformu – súdnu mapu, ktorú pripravuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Tá je od minulého septembra nominantkou strany SaS.

„Naozaj si nejaký konzervatívec myslí, že v záujme štátu je prijať novelu trestného zákona, na základe ktorej môže ísť človek za vyslovenie svojho názoru na 8 rokov do väzenia? Naozaj si nejaký konzervatívec mysli, že v záujme štátu je brutálne liberalizovať protidrogovú legislatívu? (Na znížení trestov za fajčenie trávy – nie za predaj alebo pestovanie – je vo vládnej koalícii zhoda),“ upozorňuje na pripravovanú novelu od Kolíkovej.

Preto si myslí, že progresívnu reformnú jeseň by mala vystriedať „prorodinná a konzervatívna reformná jar“. V praxi by to podľa neho malo znamenať prijatie vykonávacích predpisov k rodičovskému bonusu, prijatie prorodinnej daňovej revolúcie, ktorú pripravil Matovič, podporu rodinných podnikov.

„Nám konzervatívcom želám v roku oveľa viac sebavedomia ako sme prejavovali v roku 2022. Vo vládnej koalícii tvoríme tretinu až polovicu hlasov. Len nás doteraz nebolo počuť toľko, ako tú tretinu vládnych progresívcov. Ale to vieme v roku 2022 zmeniť,“ dodal na záver.

Upáliť Cigánikovú

Reakcia Bittó Cigánikovej bola búrlivá. „Za všetko zlé môže Cigániková, žena, bosorka – upáliť. To je prosím pekne Milan Krajniak považujúci sa “posledného križiaka” z roku 2022, mentálne mínus asi osem storočí,“ vrátila mu britko.

Bittó Cigániková pripomenula, že Sme rodina Borisa Kollára mala snahu zastaviť reformy. Napríklad cestovaním po regiónoch „na limuzíne“. Naopak, poslankyňa obhajuje reformu nemocníc, ktorá „má jasnú ambíciu dať transparentné pravidlá zazmluvňovaniu nemocníc aj ich fungovaniu tak, aby si nemohli vyberať výkony, ktoré robiť chcú“. Kollárove cestovanie po regiónoch nazvala „tour de populizmus.“

Spor dvoch žien ešte raz

„Vraj som osočovala kolegyňu Záborskú a klamala o jej úmysloch, keď predložila zákon “na pomoc ženám”. Pána Krajniaka ale chcem upozorniť, že obsah jej návrhu zákona nekorešponduje s jeho názvom. Asi stotisíckrát som hovorila, že niektoré jeho body sú dobré, niektoré by bolo treba doladiť, ale ďalšie body zákona by v konečnom dôsledku zhoršili prístup k legálnemu lekárskemu úkonu. Taká je realita a aj keď to Anna Záborská a spol. priamo nepriznajú, cieľom tohoto návrhu JE obmedzovať interrupcie. Priamo a zákazom to nešlo, tak to musia robiť pod rúškom pomoci a postupne vytvárať bariéry,“ pustila sa do snáh Záborskej.

Čítajte viac Záborskej chýbal opäť jeden hlas. Interrupcie sa sprísňovať nebudú

Pripomenula, že od „svätých konzervatívcov si vypočula, že je vrahyňa, diablova dcéra, mužatka, transka a neviem čo ešte“. Pravdou je, že do Bittó Cigánikovej sa radi púšťali nezaradení poslanci, ktorí odišli od extrémistickej ĽS NS.

„Tí istí konzervatívci sa verejne v parlamente smejú zo sexuálneho násilia páchaného na ženách, blokujú Istanbulský dohovor, ale žiadne vlastné riešenia problému neprinášajú,“ dodala. Krajniakovi vyčíta, že nepodporil návrh na podporu pracujúcich a študujúcich matiek. „Pomoc ženám začína a končí tým, že majú rodiť, byť doma a poslušne slúžiť. Podporili by sme totiž aj pracujúce ženy, ktoré nebodaj majú ambíciu kariérneho úspechu, okrem toho rodinného. A to predsa u správneho konzervatívca nemôže prejsť!,“ nekladie si servítku pred ústa.

Reformy a ich blokovanie

„Minister Krajniak kritizuje, že reformy súdov a nemocníc sú vraj liberálne a progresívne a teda priamo od Satana. Úprimne, nerozumiem tomuto pohľadu. Tak buď je to reforma, alebo to reforma nie je. Buď je to posun k lepšiemu, alebo nie je. Čo sú to, prosím vás, tie konzervatívne reformy? Lebo ja som si ešte žiadnu nevšimla za posledných 20 rokov. Všimla som si iba blokovanie všetkého aspoň trošku rozumného,“ pokračuje poslankyňa.

Neobišla ani zmienku o bývalom ministrovi zdravotníctva Krajčim. „Keď sa dostal do ministerského kresla, postupne sme zisťovali, že túto extrémne náročnú funkciu nezvláda. Čo ma veľmi mrzelo, bola komunikácia, keď sme dostávali ťažké návrhy zákonov do NR SR z noci do rána, kde niekto “zabudol” vypustiť alebo doplniť to, na čom sme sa večer pred tým dohodli. Ja som odmietla byť prietokový ohrievač pre zlé zákony a podpísať sa pod ne tým, že ich len posuniem ďalej bez prečítania,“ pripomenula prax spred niekoľkých mesiacov.

Samozrejme, nezabudla ani na (ne)povolenie očkovaním vakcínou Sputnik V, „ktorého dovoz spôsobil najväčšie vládne turbulencie“.

No a v závere sa pustila aj do Krajniakovej tézy, že konzervatívci ťahajú vo vládnej koalícii za kratší koniec. „Až na to, že katolícka cirkev opakovane vstupuje do rozhodnutí exekutívy, Záborská sa stala splnomocnencom vlády pre náboženské slobody, poslanci vedú otvorenú vojnu proti reprodukčným právam žien, podpora pracujúcich žien je no-go a ich zrovnoprávenie s mužmi je v nedohľadne. Ako bonus tu ženy pri legálnych zákrokoch zbytočne trpia a riskujú zdravie v dôsledku lobingu cirkvi a konzervatívnych politikov,“ vrátila úder.

Lov vo vodách fanatikov

Nezabudla spomenúť, že Sme rodina vyše 30-krát poručila koaličnú dohodu. „Z celého statusu Milana Krajniaka mám pocit, že si zo mňa chcel spraviť len platformu pre svoj ďalší politický život. Nebudem špekulovať, či to bude o opätovnej prezidentskej kandidatúre, alebo o presunoch v NR SR, o výmenách straníckych tričiek, alebo len proste klesajú preferencie a treba zaloviť medzi náboženskými fanatikmi,“ uzavrela.

Sme rodina a SaS môžu byť hlavnými aktérmi pri otváraní koaličnej zmluvy. SaS pribudli poslanci z roztrieštenej strany Za ľudí a podľa počtu mandátov by liberáli mali nárok na miesto predsedu parlamentu, ktorým je aktuálne Boris Kollár. Matovič sa však už vyjadril, že v takom prípade by zrejme OĽaNO „požičalo“ svojich poslancov Kollárovi, aby SaS nebola druhým najsilnejším subjektom v koalícii.