Lockdown sa skončí. Aj bez neho môže omikron zavrieť krajinu

Kým pred Vianocami ležalo v nemocniciach viac ako tritisíc pacientov s covidom, teraz v utorok ich bolo 2 267. Aj preto sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo zrušiť nočný zákaz vychádzania. Znamená to síce koniec lockdownu, ale nie núdzového stavu. Ten bude trvať minimálne do polovice februára a vláda môže v podstate kedykoľvek rozhodnúť o obmedzení vychádzania.

Skráti sa karanténa?

Ani krajiny, kde majú tisícové prírastky novoinfikovaných, zatiaľ nepristupujú podľa matematika Richarda Kollára k plošným lockdownom. Kľúčové sú podľa neho aj naďalej sociálne akcie a pripomína, že napríklad Holandsko sa rozhodlo ísť cestou obmedzenia pohybu v nočných hodinách a zatvára bary.

„To, čo zažijeme, bude prirodzený lockdown. Vo chvíli, keď sa množstvo ľudí infikuje naraz, sa mnohé prevádzky zatvoria samy od seba. Príkladom sú školy, ktoré nebude treba obmedzovať nad rámec Covid automatu. Školy sa na krátke obdobie zatvoria pre chorých učiteľov,“ spresnil Kollár.

Keďže sa predpokladá, že omikron zasiahne všetky sféry života, vynára sa otázka dĺžky karantény. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb sa rozhodlo covidovú karanténu skrátiť na päť dní. Spojené štáty už dokonca zaznamenali za jediný deň viac než milión prípadov nákazy a musia riešiť nedostatok zamestnancov v základných službách.

„Odborníci však varujú, že takéto skrátenie je nebezpečné, pretože niektorí pacienti sú infekční aj 10 či 14 dní. Ak sa karanténa skráti, tak sa roznášači vrátia do kolektívov,“ upozorňuje Kollár a pripomína, že skrátením karantény sa zvýši miera šírenia.

„Aj epidemiológovia musia teraz prijímať rozhodnutia, ktoré nie sú len epidemiologické,“ doplnil matematik. „Ponechaním dlhej karantény sa znefunkčnia niektoré časti spoločnosti, napríklad nebude mať kto zbierať smeti, či dokladať tovar,“ podotkol. Kollár zdôraznil, že aj epidemiológovia musia pri očakávanej vlne viac brať ohľad na celkové spoločenské dosahy.

Už teraz sa ozývajú hlasy z Talianska, kde sa vysoký počet ľudí v karanténe začal odrážať na verejných službách. Nedostatok zamestnancov sa prejavuje v hromadnej doprave, odvoze odpadu a, samozrejme, v zdravotníctve.

Na Slovensku o dĺžke karantény rokovalo v pondelok Konzílium odborníkov. Zatiaľ nie sú známe závery rokovaní, no na stole je aj možnosť kratšej karantény pre zaočkovaných, pričom by mohla trvať päť až sedem dní. Pre nezaočkovaných by sa dĺžka karantény nateraz meniť nemala. Aktuálne trvá karanténa desať dní, pričom na piaty deň sa dá ukončiť negatívnym výsledkom testu. Ani rezort práce či hospodárstva zatiaľ nekomunikovali, ako chcú zabrániť tomu, aby v jednej chvíli nebolo v karanténe príliš veľa zamestnancov.

„Pripravte sa teda doma a v práci na to, že budete viacerí naraz infikovaní s miernymi príznakmi ako sú bolesť hlavy, hrdla, nočné potenie, teplota, ale len pár dní. Zariaďte si to vopred tak, aby vás to neprekvapilo nepripravených. Bude to pomerne krátke, ale výpadky čohokoľvek môžu byť veľké,“ varuje matematik.