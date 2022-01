Remišová: Generálny prokurátor nemá robiť politiku, ale poriadky so zločinom

Generálny prokurátor SR nemá robiť politiku, ale poriadky so zločinom. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Reagovala tým na utorkové vyhlásenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, v ktorom uviedol, že Generálna prokuratúra SR odmieta návrh na uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických ako celok. Žilinka to zdôvodnil tým, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnili pri tomto návrhu 35 zásadných pripomienok.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) na tlačovej besede v polovici decembra 2021 vysvetlili, že dohoda upravuje právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu Slovenska s USA.

Poukázali na to, že podobnú dohodu má podpísanú 23 z 30 členských krajín Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO). Slovensko viedlo rokovania o obrannej spolupráci s USA od roku 2018. V predošlej vláde ju však blokovala Slovenská národná strana (SNS).

Ministri vtedy zdôraznili, že dohoda vytvára predpoklad pre čerpanie investícií na vojenskú infraštruktúru. USA by malo na Slovensku investovať 100 miliónov amerických dolárov do infraštruktúry. Naď konkretizoval, že tieto peniaze by mohli byť použité na rekonštrukciu vojenských letísk Sliač a Malacky, pričom by sa Slovensko nevzdalo vlastníctva týchto objektov.

K návrhu dohody prišlo 70 pripomienok

K návrhu dohody o obrannej spolupráci Slovenskej republiky s USA prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania celkovo 70 pripomienok. Autorom polovice je Generálna prokuratúra, návrh ako celok odmieta. Stiahnuť ju žiada aj Konfederácia odborových zväzov SR. Výhrady k uzavretiu dohody vyslovila aj verejnosť. Ministerstvo obrany uviedlo, že s pripomienkami sa vyrovná štandardným spôsobom.

Úrad jadrového dozoru SR upozornil, že dohoda nikde explicitne neuvádza jadrové materiály ani iné rádioaktívne materiály. Vzhľadom na platné medzinárodné dohody, ktoré upravujú ich dovoz a použitie, odporúča zvážiť dané skutočnosti aj v návrhu dohody.

Generálna prokuratúra tvrdí, že ak bude uzavretá medzinárodná zmluva s USA v predloženom znení, Slovenská republika rezignuje na garanciu niektorých ústavných práv. Vláda alebo prezidentka by podľa prokuratúry mali po skončení medzirezortného pripomienkového konania využiť svoje ústavné oprávnenia a podrobiť návrh bilaterálnej dohody ústavnému prieskumu. Namieta napríklad aj to, že prvých desať rokov nie je možné dohodu vypovedať.

Občianske združenie Zjednotení za mier prostredníctvom hromadnej pripomienky, ktorú prostredníctvom petície podporilo vyše 20 700 ľudí, žiada odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre rozpor s Ústavou SR a záujmami SR.

Do textu dohody by v prípade jej neodmietnutia zapracovali systém riešenia sporov. Požadujú tiež výslovný zákaz jadrových zbraní na území SR a obmedzenie aktov vojnového násilia s využitím územia SR. Vytvoriť by sa podľa združenia mal aj systém spoločnej kontroly a pravidlá na ochranu verejného zdravia. Chcú tiež zachovať právomoci slovenských orgánov činných v trestnom konaní.

Mimoparlamentné hnutie Republika je tiež proti uzavretiu dohody. Hromadnú pripomienku verejnosti prostredníctvom petície podporilo takmer 15-tisíc ľudí. V dohode by mal byť podľa nich stanovený jednoznačný a neodvolateľný zákaz jadrových zbraní na území SR. Žiadajú tiež potvrdiť a zachovať bezvýhradné a bezpodmienečné zvrchované právomoci slovenských orgánov v oblasti práva.

Ministerstvo dopravy žiada vyznačiť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a uviesť, že nie je rozpočtovo zabezpečený. Ministerstvo financií požaduje pri doložke vybraných vplyvov doplniť, že prípadné výdavky, ktoré vyplynú z prijatia dohody, budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov Ministerstva obrany SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených finančných požiadaviek na štátny rozpočet.

Ministerstvo práce odporúča prehodnotiť sociálne vplyvy. Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje doplniť v doložke vybraných vplyvov pri časti Preskúmanie účelnosti konkrétnu časovú lehotu a kritériá. Ministerstvá, ale aj Národná banka Slovenska mali tiež viaceré výhrady k použitej terminológii v slovenskej verzii dokumentu.

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR s USA by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zdôraznil, že ide o štandardnú medzinárodnú dohodu, ktorá má 23 členských krajín NATO. Deklaroval, že dokument plne rešpektuje suverenitu SR. V prvej vlne má dohoda umožniť čerpať približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR.