Bariéry voči zdravotne znevýhodneným sú v hlavách, upozorňuje Zuzana Stavrovská

Verejnosť stále nie je dostatočne citlivá k zdravotne znevýhodneným ľuďom, myslí si komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Len prednedávnom ju poslanci opäť zvolili do tejto funkcie.

Foto: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

„V profesijnej oblasti si želám, aby sme mohli ešte viac pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím, aby sme prispievali k scitlivovaniu verejnosti a zmene spoločenskej mienky o ľuďoch so zdravotným postihnutím a k odstraňovaniu nielen architektonických bariér, ale aj bariér v myslení,“ vyslovila svoje novoročné želanie.

Hovorí, že zo svojej pozície bude pokračovať v dosahovaní zmien v legislatíve tak, aby bola dodržaná a zabezpečená ochrana práv ľudí so zdravotným postihnutím. "Zároveň si prajem, aby sme na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím aj naďalej mali tím ľudí, ktorí sú lojálni k osobám so zdravotným postihnutím a sú nastavení na vysoké tempo práce.

„V súkromí si želám najmä zdravie a pohodu v rodine. To prajem aj všetkým čitateľom,“ zaželala komisárka. Tiež by chcela, aby pandemická situácia už ľuďom neznemožňovala stretávať sa s blízkymi.