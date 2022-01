ONLINE: Taliansko schválilo povinné očkovanie ľudí od 50 rokov

Vývoj počtu obetí Covid-19 V grafe je znázornený počet obetí za deň a celkový počet obetí počet obetí za deň celkový počet obetí 14 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. 8:15 Šírenie koronavírusu v Nemecku sa znovu zrýchľuje, od konca decembra s každým dňom rastie takzvaná sedemdňová incidencia, ktorá udáva počet novo nakazených na 100 000 obyvateľov v týždennom úhrne. Ku štvrtku stúpla na 285,9, informuje agentúra DPA s odkazom na štatistiky Inštitútu Roberta Kocha (RKI). V stredu jej hodnota predstavovala 258,6 a pred týždňom 207,4. Za posledný deň v Nemecku, ktoré má približne 83 miliónov obyvateľov, pribudlo 64 340 nakazených. Podľa RKI je ale skutočný počet nových prípadov vyšší vzhľadom na obmedzené testovanie počas vianočných prázdnin. Za uplynulých 24 hodín v Nemecku zomrelo 443 ľudí s koronavírusom. Od začiatku pandémie RKI zaznamenal 7,36 milióna nakazených, z nich 113.368 zomrelo. Uzdravilo sa 6,63 milióna ľudí.

V piatok bude o aktuálnej epidemickej situácii a s ňou súvisiacich opatreniach rokovať kancelár Olaf Scholz s premiérmi jednotlivých spolkových krajín. Podľa denníka Bild sprísnia pravidlá pre karanténu, po novom sa jej po kontakte s nakazeným zrejme vyhnú len ľudia s posilňujúcou dávkou proti COVIDU-19 a tí, od ktorých základného očkovania neuplynuli viac ako tri mesiace. Do karantény teraz nemusia úplne očkovaní a tiež tí, ktorí chorobu prekonali. V prípade variantu omikron ale nemecké regióny postupujú prísnejšie a karanténu vyžadujú.

7:00 V Taliansku sa druhý deň v rade potvrdilo najviac nákaz koronavírusom od začiatku pandémie COVIDU-19. V stredu oznámilo ministerstvo zdravotníctva 189 109 nových prípadov, o deň skôr to bolo 170 844 nákaz vírusom SARS-CoV-2. Kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácii schválila talianska vláda ďalšie opatrenia, a to povinné očkovanie pre ľudí vo veku od 50 rokov.

Nový dekrét predpokladá, že očkovanie budú musieť mať v Taliansku ľudia od 50 rokov, nielen Taliani, ale aj rezidenti. Už od 15. februára bude pre ľudí v tomto veku platiť povinnosť preukázať sa v práci takzvaným superzeleným pasom, ktorý potvrdzuje buď očkovanie, alebo nedávne prekonanie COVIDU-19. Podľa agentúry AFP je z 59 miliónov obyvateľov Talianska 28 miliónov starších ako 50 rokov.

„Chceme spomaliť krivku nákazy a povzbudiť Talianov, ktorí ešte neboli zaočkovaní, aby tak urobili,“ uviedol premiér Mario Draghi počas zasadnutia vlády, na ktorom bolo opatrenie prijaté. „Pracujeme najmä na vekových skupinách, ktoré sú najviac ohrozené hospitalizáciou, aby sme znížili tlak na nemocnice pri záchrane životov,“ dodal.

Vláda uviedla, že „očkovací preukaz bude potrebný pre ľudí starších ako 50 rokov vo verejnom a súkromnom sektore, aby mali od 15. februára prístup na svoje pracovisko“.

Za posledný deň vzrástol aj podiel pozitívnych testov, a to na 17,3 percenta. O deň skôr to bolo 13,9 percenta. Informovala o tom televízia SkyTg24. Úmrtí spojených s COVIDOM-19 pribudlo v Taliansku za posledných 24 hodín 231, o deň skôr to bolo 259, čo bol najvyšší počet od minuloročného 30. apríla, keď to bolo 263 takých úmrtí.

Počty zaznamenaných nákaz koronavírusom začali v Taliansku výrazne rásť od Vianoc, na Silvestra tamojšia vláda oznámila 144 243 potvrdených nákaz, čo bolo vtedy najviac od prvého prípadu v Taliansku pred takmer dvoma rokmi.

Už minulý týždeň schválila talianska vláda sprísnenie, ktoré začne platiť od 10. januára a ktorým rozšírila na ďalšie aktivity povinnosť mať takzvaný superzelený pas. Ten potvrdzuje očkovanie či nedávne prekonanie COVIDU-19 a teraz je potrebný napríklad na vstup do vnútorných priestorov reštaurácií, kín či divadiel. Vo verejnej doprave či na pracovisku stačí negatívny test na koronavírus. Po novom bude superzelený pás nutný pre cesty verejnou dopravou, ubytovanie v hoteloch, vstupy do bazénov, používanie lyžiarskych vlekov aj pre posedenie na záhradkách reštaurácií.

6:55 Vysoká infekčnosť menej závažného koronavírusového variantu omikron umožní návrat do normálneho života do marca, a to po vrchole infekcií na konci januára, uviedla v stredu dánska epidemiologička Tyra Groveová Krauseová. Je viceprezidentkou výskumného ústavu Statens Serum Institut (SSI) a kľúčovou poradkyňou vlády pri riešení koronavírusovej krízy, uviedol denník The Brussels Times.

Dánsko zažíva novú vlnu infekcií a zaznamenalo rekordných 23 228 potvrdených prípadov za 24 hodín, čím sa zaradilo medzi krajiny s najvyšším počtom denných infekcií v pomere k celkovej populácii (približne 5,8 milióna obyvateľov) vo svete.

„Všetko nasvedčuje tomu, že omikron je miernejší ako delta a že riziko, že skončíte v nemocnici, je len polovičné,“ povedala Krauseová pre dánske médiá na základe štúdie vykonanej SSI.

Pre ňu je vysoká infekčnosť omikronu v tomto smere dokonca dobrou správou, pretože „povedie k masívnemu šíreniu infekcie v nasledujúcom mesiaci s vrcholom na konci januára“.

„Bude to ďalší ťažký mesiac. Ale keď sa to skončí, budeme v lepšej pozícii ako predtým… Myslím si, že miera infekcie začne klesať do dvoch mesiacov a do marca sa môžeme vrátiť do normálneho života,“ uviedla Krauseová.

The Brussels Times ďalej píše, že aj belgický virológ Steven Van Gucht urobil podobné vyhlásenie v stredajšom rozhovore pre denník De Standaard a predpovedal, že január a február budú dva „veľmi nepríjemné“ mesiace. „Budeme musieť ešte chvíľu zatnúť zuby. Ale v marci predpovedám zlepšenie,“ povedal Van Gucht. Podľa neho však experti stále čakajú na modely od bioštatistika Niela Hensa, aby mohli s určitou presnosťou povedať niečo o vlastnostiach omikronu. „Odhady a široké parametre posúvajú modely všetkými smermi. Musíme počkať, kým budú údaje spoľahlivejši­e,“ dodal.