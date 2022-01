Incident v Miloslavove zobudil politikov. Kollár chce útočníkov prevychovať v polepšovni

Polorozpadnutá vrátnica a brána, ktoré vedie do rozľahlého areálu bývalého družstva v Miloslavove. Pred rokmi tu chovali ošípané.

Incident, ktorý sa udial v Miloslavove 2. januára podvečer zobudil aj politikov. V budovách bývalého družstva mala skupina tínedžerov opiť a zbiť jedenásťročné dievča. Navyše si svoje konanie nakrúcali a internetom sa šírili aj videá, ktoré môže polícia vyhodnotiť nielen ako šikanu. Zatiaľ prípad vyšetruje ako lúpež, keďže tínedžeri dievča okradli asi o šesť eur.

„Skupina frackov toto robí opakovane. Pýtam sa, dokedy sa táto spoločnosť bude na to pozerať, že nám šikanujú deti, že nám ich opíjajú, že nám ich mučia, že nám ich bijú a zanecháva to na nich absolútne nezmazateľné stopy, ťažké rany na psychike. Veď také dievča sa môže jedného dňa rozhodnúť spáchať samovraždu, lebo jej fotky chodia po internete,“ vyhlásil líder vládneho hnutia Sme rodina a predseda Národnej rady Boris Kollár.

VIDEO: Boris Kollár o incidente v Miloslavove.

Argumentuje pritom počtom svojich detí. „Musím povedať, že som otec veľa detí a mňa sa to osobne dotklo. Neviem si predstaviť, že mojej jedenásťročnej dcére by toto niekto spravil. Ako spoločnosť sa musíme proti tomu postaviť. Toto nie je mysliteľné, aby nejaké rodiny boli nedotknuteľné, tam ta hlavná aktérka má možno mamu policajtku,“ pokračoval.

Na najbližšiu koaličnú radu, ktorá by mala byť budúci pondelok, predvoláva ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). „Budem od neho požadovať jasné kroky, akým spôsobom sa na Slovensku zamedzí takejto šikane. A keď to bude nutné, tak vyvolám zmenu trestného zákona, aby takéto deti, ktoré takúto šikanu robia, skončili v tzv. polešovniach až do svojho osemnásteho roku života,“ vyhlásil Kollár.

Podľa neho je šikany veľa. „Takto musíme postupovať, aby aj tí, ktorí to robia a neboli odhalení, vedeli, že keď takéto niečo spáchajú, skončia v tých ústavoch nekompromisne. Budem to požadovať, lebo toto musíme zastaviť,“ dodal nahnevaný predseda parlamentu.

Gábor Grendel, podpredseda Národnej rady za najsilnejšie hnutie OĽaNO, zasa oznámil, že prípad z Miloslavova prerokujú poslanci aj na mimoriadnom zasadnutí branno-bezpečnostného výboru.

„Otrasný prípad šikanovania 11-ročného dievčaťa z Miloslavova prerokujeme na najbližšom, mimoriadnom branno-bezpečnostnom výbore parlamentu. O zaradenie tohto bodu som dnes požiadal jeho predsedu, kolegu Juraja Krupu. Preveríme všetky podozrenia, ktoré prípad sprevádzajú. Hlavne, či polícia a prokuratúra urobili všetko, čo mali,“ sľubuje Grendel.

Zároveň vyzval verejnosť, aby mu napísala prípadné ďalšie tipy.

V komentároch zareagoval Juraj Šeliga zo strany Za ľudí. „Vďaka Gábor za tento postup. Detskej šikane takýchto rozmerov musíme venovať veľkú pozornosť,“ pochválil kolegu.

Polícia, ktorá bola ešte v stredu pomerne skúpa na informácie, v najnovšom stanovisku vysvetľuje, že koná od prvého momentu, kedy ešte verejnosť o prípade nevedela.

„Obvinenie z lúpeže, za ktorú samotnú môže byť uložený dvojciferný trest, je jedným z prvým krokom vo veci. Obvinenie môže byť zmenené – prekvalifikované,“ upozorňujú policajti. Práve kvalifikácia činu tínedžerov hnevá časť verejnosti.

Ďalej upozorňuje, že každý, kto disponuje dôkazmi o trestnej činnosti páchateľov a neposkytne ich polícii, tak páchateľov chráni. „Zverejňovanie dôkazov o trestnej činnosti pomáha páchateľom s prípravou taktiky na ich obhajobu,“ pokračuje polícia.

Incident vyvolal veľkú vlnu nevôle nielen v samotnom Miloslavove. Na sociálnych sieťach sa totiž objavili informácie, že podobné útoky sa už v tejto obci odohrali.

„Vyšetrovanie má svoje zákonné postupy a lehoty, netrvá jednu hodinu ako v CSI,“ podotýkajú policajti.

Na obvinenia, že polícia nekoná, lebo rodič jednej z útočníkov je príslušníkom zboru, je táto odpoveď: Políciu nezaujíma, kto je koho príbuzný.

„Vyšetrovateľ nebude konať tak, aby sa síce možno jeho expresný postup zapáčil verejnosti, ale na druhej strane by bolo pre jeho nezákonnosť vyšetrovanie napokon zmarené,“ upozorňujú policajti na sociálnej sieti s tým, že „vyšetrovateľ bude konať len a len podľa zákona, aby vyšetrovanie riadne ukončil s cieľom žiadosť učinenia spravodlivosti“.

No a na záver policajti vyhlásili, že nebudú „s cieľom senzácie zverejňovať podrobnosti vyšetrovania, ani nič, čo sa týka obete“. „Polícia jej nebude pripomínať traumu, ktorú si tak či tak môže niesť po celý zvyšok života. Verejnosť bude informovaná o priebehu/konci vyšetrovania,“ uzatvára polícia.