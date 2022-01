Polícia v Miloslavove skúma ďalšie trestné činy, aj podnecovanie

V súčasnosti udalosti z 2. januára vyšetruje ako lúpež. Otec z jedného agresívnych dievčat na sociálnej sieti uviedol, že mali svoje obeti zobrať šesť eur. Neskôr svoj komentár zrušil.

„Nie je vylúčené, že v priebehu dnešného dňa, na základe doposiaľ vykonaných procesných úkonov, dôjde k prekvalifiko­vaniu, resp. rozšíreniu trestného stíhania aj o ďalšie trestné činy,“ napísala polícia na sociálnej sieti.

Časti verejnosti sa totiž nepáči, že tínedžeri by mali byť stíhaní len za lúpež. Navyše, obyvatelia Miloslavova hovoria, že skupina tínedžerov takto vyvádza v obci už dva roky a obetí by vraj mohlo byť viac. Sťažovať sa mali aj na obecnom úrade, aj na polícii.

„Zároveň sa v súvislosti s týmto prípadom zaoberáme aj podozrením zo spáchania trestného činu podnecovania. Toho sa mal dopustiť doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom,“ pokračuje polícia s pripomienkou, že „na území celej Slovenskej republiky je aj naďalej platný zákaz zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti!“

O prípad jedenásťročného dievčaťa, ktoré partia najskôr opila do bezvedomia, potom bila a všetko si nakrúcala na mobily, sa zaujímajú už nielen miestni a polícia. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) žiada, aby na najbližšiu koaličnú radu prišiel minister vnúra Roman Mikulec (OĽaNO) a tvrdí, že tínedžeri by mali ísť do reedukačných centier, tzv. polepšovní.

Mikulec zasa na sociálnej sieti rodičom pripomína, že polícia nie je na to, aby vychovávala deti.