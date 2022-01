Zapríčinil útok v Miloslavove aj covid?

Kým v roku 2016 žilo v obci zhruba dvetisíc ľudí, dnes je ich počet dvojnásobný. Územný plán však ráta, že v tejto lokalite bude o niekoľko rokov žiť až 20-tisíc ľudí. Dôvodom je aj blízkosť hlavného mesta – len osem kilometrov. Vlakom je to do Bratislavy len tridsať minút.

VIDEO: Zanedbaný areál družstva v Miloslavove – tu sa odohral útok na dievčatko.

Domáci nahnevane hovoria o tom, čo sa stalo v druhý deň tohto roka. Partia výrastkov opila svoju len jedenásťročnú kamarátku. Potom ju zbili, povyzliekali a nakrúcali či fotili. Sociálnymi sieťami kolovali nechutné videá aj fotky. Tie spôsobili búrlivé reakcie domácich.

Otec jednej z agresoriek náladu vyhrotil, keď sa snažil vinu hodiť na obeť. Miestni hovoria, že toto nebol prvý incident tínedžerov. Olej do ohňa priliala aj neskorá reakcia vedenia obce a isté zatĺkanie toho, čo sa stalo.

Starosta obce Milan Baďanský je podľa informácií Pravdy aktuálne na PN. Trápi ho ťažký priebeh covidu. Obec sa však k prípadu, ktorý odsudzuje, vyjadrovať nechce. Tvrdia, že vec je v rukách polície no miestna škola musí problém riešiť bezodkladne. V Miloslavove je podľa odhadov sedemsto detí.

Rodičia sa obávajú o bezpečnosť

„Pre nás je teraz najdôležitejšie v pondelok otvoriť školu. Ozývajú sa nám rodičia, ktorých deti sa boja ísť do školy, musíme im ukázať, že škola je bezpečné miesto,“ strachuje sa riaditeľka základnej školy Alena Jančeková, do ktorej chodia žiaci od prvého do deviateho ročníka a v areály sa nachádza aj škôlka.

Obec požiadala o zvolanie Rady školy, aby spolu s pedagógmi a rodičmi dohodli na opatreniach. „Máme psychologičku na pol úväzku, no detí máme priveľa. Sami to zvládnuť nedokážeme a teraz čakáme intervenciu zvonku,“ priznáva. Svoje podľa nej zohrala práve sociálna izolácia mladých z dôvodu prísnych protipandemických opatrení.

Jančeková podotýka, že podobné problémy sa vyskytujú hádam v každej obci. „Ale je to cez čiaru,“ vyslovila názor, ktorí v Miloslavove hovoria takmer všetci.

Čítajte viac Polícia v Miloslavove skúma ďalšie trestné činy, aj podnecovanie

Škola sa so psychologickou pomocou obrátila na psychologickú poradňu IPčko. Podľa Mareka Madra z psychologickej poradne deti, žiaci, študenti, ktorí sa vrátia do školy môžu mať otázky, ktoré budú potrebovať zodpovedať, preto by mali mať v školách a rodinách bezpečné miesto na otvorený rozhovor. Štátna školská inšpekcia sa k prípadu pre Pravdu vyjadrila, že „šikanu na školách nemonitoruje“. „Inšpekcia posudzuje v rámci výkonu úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, kde šikana je sprievodným sociálno-patologickým javom,“ spresnil Matúš Jarolín vedúci kancelárie hlavnej školskej inšpektorky.

„Podotýkam, že kvôli covidu sa za posledné dva roky nerealizovali komplexné inšpekcie, takže v danom ohľade aktuálnymi dátami, žiaľ, nedisponujeme,“ dodal Jarolín.

Čítajte viac Incident v Miloslavove zobudil aj politikov. Máme nové informácie, tvrdí Hamran

Deti sa nemajú kde hrať

Areál roľníckeho družstva je podľa miestnych približne desať rokov opustený. Za socializmu tam dojili kravy, neskôr kvôli optimalizácii začali chovať prasatá. Dnes sú však budovy opustené.

Miloslavčania hovoria, že je len otázkou času, kedy sa staré budovy zbúrajú a namiesto nich vyrastú nové bungalovy a vilky. Zástavba nových domov už dnes zdieľa plot s opustenými kravínmi. Zhruba pred troma rokmi si opustené haly prerobili miestni na airsoftové ihrisko s prekážkami, schodmi a úkrytmi. Chodievali tam aj sprejeri, ktorým opustené múry družstva slúžili ako plátno. „My sme si tu postavili airsoftové prekážky. To, čo sme jeden deň postavili, sme na druhý našli porozbíjané,“ hovorí zamestnanec technických služieb. Krúti hlavou, že svoje meno nepovie.

„Viackrát sme ich odtiaľto vyhadzovali, lebo sa nevedeli zmestiť do kože. Haly sme vyzametali, aby sme sem mohli chodiť hrávať, ráno sme našli roztrhané vrecia a odpadky boli zase všade rozhádzané,“ ukazuje na miesto, kde sa stretávala miloslavská mládež.

Niekoľko paliet je aj v poslednej budove, ktorá je zároveň najďalej od obývaných domov. Na zemi porozbíjané sklenené fľaše od lacnej vodky, ale i drahej whisky, krvavé servítky a zrezané plastové fľaše s alobalom. Tie slúžia na fajčenie marihuany.

„Aj my sme boli mladí a sprostí, vyvádzali sme hocičo, ale toto sme si nedovolili. Podobný prípad sa stal pred nedávnom v Komárne. Takéto veci sa musia diať všade, len teraz sa prípad medializoval. Nemyslím si, že vyčíňanie mládežníckeho výkvetu, je problém len v Miloslavove,“ hovorí. (V Komárne vlani na jar vyčíňal veľký gang mladých dievčat z viacerých škôl, vyhrážky i kopance do hlavy tam boli na dennom poriadku a zasiahnuť muselo mesto i škola – pozn. red.)

Aj ďalší obyvatelia obce priznávajú, že deti sa nemajú kde hrať. „Všetko zatvoril covid. Fungujú tak futbalové tréningy, no aj tie sú v obmedzenom počte. Škola a všetky krúžky boli zrušené a niekde sa to muselo prevaliť,“ priblížil aktivity mladých v obci pán z malých potravín na ulici smerom k družstvu. Priznal, že od týchto potravín pubertiaci „štartujú“.

„Vždy sa medzi nimi nájde niekto starší, kto alkohol či cigarety zvyšku skupiny zabezpečí. Na nich sme krátki,“ dodal.

Čítajte viac Miloslavčania sa hnevajú: V obci mali tínedžeri opiť a zbiť len 11-ročné dievča

Grády pridali politici

Hnev Miloslavčanov podnietili aj politici. Začali sa nielen zaujímať o vyšetrovanie celého incidentu. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil, že tínedžeri by mali skončiť v reedukačných zariadeniach. Dokonca by chcel meniť aj trestný zákon.

„Skupina frackov toto robí opakovane. Pýtam sa, dokedy sa táto spoločnosť bude na to pozerať, že nám šikanujú deti, že nám ich opíjajú, že nám ich mučia, že nám ich bijú a zanecháva to na nich absolútne nezmazateľné stopy, ťažké rany na psychike. Veď také dievča sa môže jedného dňa rozhodnúť spáchať samovraždu, lebo jej fotky chodia po internete,“ vyhlásil líder vládneho hnutia Sme rodina a predseda Národnej rady Boris Kollár.

Psychológ Madro sa však snaží situáciu upokojiť. V ohrození je podľa neho nielen obeť útok, ale aj agresori. Najmä dievča, ktorá sa najčastejšie objavuje na vidách a fotkách. Sedelo napríklad dieťaťu na chrbáte a ťahalo ho za vlasy. Hovorí, že aj tínedžerka by si mohla siahnuť na život. „Momentálne je tak obrovský lynč na agresorov, že sa bojím toho, že to môže dopadnúť aj takto,“ podotýka Madro.

Krúti hlavou, že politici by sa k takýmto témam nemali čo vyjadrovať. „Všetci by sme mali robiť veci tak, aby sme ten tlak minimalizovali, nie ho ešte zväčšovliť. Je prirodzené, že potrebujeme označiť vinníka a zvaliť na neho zodpovednosť. Nevieme však, čo je za tým, počuli sme len o alkohole,“ vysvetľuje Madro.

„Ale čo ešte ďalšie sa pod týmto správaním podpísalo ? Aká bola dynamika celej skupiny? Aké tam boli vzťahy? Aká je história skupiny? Je to zložitejšie a nemožno to hodnotiť len zo zverejnených informácií,“ spresnil Madro.

Upozorňuje, že dospelí sa k sebe taktiež správajú agresívne, urážajú sa na internete, píšu nenávistné komentáre, zosmiešňujú sa a masívne zdieľajú všetko, čo je namierené proti človeku s iným názorom.

„Keď pustíte túto tému do svojich domácnosti a škôl, nepoučujte, nemudrujte, nestavajte prevenciu na trestoch. Naopak, počúvajte, pýtajte sa a majte záujem, lebo len tak zistíte, ako to, čo sa stalo, deti vnímajú, aký majú postoj a názor na konanie svojich rovesníkov,“ dodáva.

Tak ako sa na sociálnych sieťach objavili záznamy z týrania jedenásťročného dievčaťa, v piatok sa objavilo aj video, ako skupina iných tínedžerov útočí nielen slovne na agresorku z 2. januára.