Deti od 5 do 11 rokov už očkujú, koncom mesiaca dostanú ďalšiu dávku

Na štadióne počas štvrtka zaočkovali zhruba 1 500 detí a registráciu na očkovanie realizuje Národné centrum zdravotníckych informácií. „Ďalší termín pre prvé dávky detí bude 17. januára a zatiaľ je na tento dátum zaplnená kapacita na desať percent. Do konca januára sme tiež vypísali termíny na očkovanie pre dospelých, takže sme aj pre dospelých vyprázdnili čakáreň,“ uviedol vo štvrtok hlavný lekár Bratislavského kraja Tomáš Szalay.

Dodal, že kapacity majú dostatočné aj pre tých, ktorí prídu bez registrácie. Centrá, ktoré budú chcieť očkovať deti vo veku od 5 do 11 aj bez registrácie, budú zverejňované na korona.gov.sk.

„Čakali sme, kedy sa otvorí táto možnosť. Je to správna vec, pretože človek nevie, ešte aké situácie v pandémii nastanú. Nevieme, aké varianty prídu a očkovanie je jedinou cestou, ako ich minimalizovať,“ priznala pre Pravdu matka jedného z prvých zaočkovaných záujemcov. „Ide nám o zdravie dieťaťa a o zdravie jeho okolia,“ dodala.

Szalay očakáva, že v najbližších dňoch sa otvoria vakcinačné centrá pre deti aj v ďalších krajských mestách.

„Deti by mali prísť na očkovanie zdravé, nemali by mať prejavy akútneho ochorenia či brať antibiotiká a nemali by byť po inom očkovaní,“ priblížil Szalay. Deti by sa po očkovaní nemali fyzicky namáhať. Zatiaľ nie je pre túto vekovú kategóriu schválená tzv. posilňovacia dávka, pričom na preočkovanie by mali prísť 27. januára.