Smer chce mimoriadnu schôdzu NRSR a referendum o prítomnosti amerických vojsk

O podpise dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA (DCA) a prítomnosti amerických vojsk na území Slovenska by mali rozhodnúť občania Slovenska. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia strany Smer, ktorí sa chystajú iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR o vypísaní referenda, ktoré by sa týkalo prítomnosti americkej armády na území SR.