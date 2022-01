Minister Naď verejne vyzýva Fica. Ktorý z nich odíde?

V statuse na sociálnej sieti píše, že existuje skupina ľudí, ktorá „spochybňuje členstvo Slovenska v NATO a EÚ, spoluprácu s najsilnejším spojencom, teda s USA, atď, atď.“. „Dokonca veľmi dobre vieme aj to, že niektorí jedinci to robia preto, lebo slúžia cudzej moci, či už kvôli peniazom, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Áno, aj to vieme,“ pokračuje s tým, že „nemajú odvoahu na to, aby si za svojimi slovami aj reálne stáli a prevzali za toto ich konanie aj reálnu zodpovednosť“.

„Ponúkam preto týmto verejne Ficovi, Blahovi, Kotlebovi, Uhríkovi, Mazurekovi, Chmelárovi, Čarnogurskému a Žilinkovi verejnú výzvu,“ pritvrdzje Naď.

Vyzýva svoji oponentov, aby boli chlapi a prijali jeho návrh. A ten je takýto.

Ak na základe Dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA:

vznikne v SR čo i len jedna americká základňa, bude tu čo i len jedna zbraň hromadného ničenia dovezená Američanmi, odovzdáme čo i len jedno vojenské letisko Američanom,

Naď okamžite odstúpi z funkcie, verejne sa ospravedlní slovenskému národu, že ho oklamal. „A už nikdy sa nebudem ucházdať o žiadnu verejnú funkciu a ani len nečuchnem o politiku,“ tvrdí minister.

Ak sa ale tak nestane do konca tohto volebného obdobia, kým bude aktuálna vládna koalícia pri moci, vláda pri moci, tak žiada, aby „všetci klamári“, konkérnte Robert Fico, Ľuboš Blaha, Milan Uhrík, Marián Kotleba, Milan Mazurek, Eduard Chmelár, Ján Čarnogurský a Maroš Žilinka sa ospravedlnili slovenskému národu, že „ho klamali a strašili a vzdajú sa svojich funkcií a už nikdy nebudú kandidovať do žiadnej verejnej funkcie a ani len nečuchnú o politiku“.

„Tak čo, páni, súhlasíte? Lebo ak si stojíte za tým, že vy ľuďom neklamete, tak máte víťazstvo isté a zbavíte sa ma raz a navždy. Alebo ste len obyčajní luhári, ktorí nechutne politikárčia a ohrozujú základné bezpečnostné záujmy SR a na pravdu nemáte gule?!“ vyzýva Naď oponentov.

Vraj je zvedavý, kto nájde odvahu na chlapský postoj. „Uvidíme, kto klame a kto hovorí pravdu,“ dodal na záver.