Matovič o Čaputovej: Nedokáže spracovať neúspech PS vo voľbách

Vzťah medzi lídrom mandátovo najsilnejšieho vládneho hnutia OĽaNO Igora Matoviča a prezidentkou Zuzanou Čaputovou je už mesiace veľmi napätý. Matovič má svoj názor, prečo to tak je.

Podľa bývalého premiéra a aktuálne ministra financií Igora Matoviča prezidentka nedokáže „prekusnúť“ neúspech Progresívneho Slovenska vo voľbách. „Chýbalo im nejakých tisíc hlasov, aby sa dostali do parlamentu,“ dodal Matovič v TA3 s poukazom na výsledky februárových parlamentných volieb 2020. Trvá na tom, že Čaputová reprezentuje politickú stranu, z ktorej vyšla a ktorej bola krátko predsedníčkou.

Za druhý problém považuje ich nezhody pri celoplošnom testovaní vlani na jeseň. „Ak by bola pani prezidentka prezidentkou ľudí, tak by si počas koaličnej krízy zavolala premiéra a vládu a hľadala by cestu. Namiesto toho sa stretávala s americkou veľvyslankyňou a Máriou Kolíkovou,“ okomentoval Matovič situáciu vlani na jar.

Matovič tvrdí, že pred Vianocami 2020 kontaktoval prezidentku a „doslova ju prosil“, aby vystúpili spolu na tlačovej konferencii, aby vysvetlili, prečo je dôležité plošné testovanie, odmietla. Ak by teraz dostal Matovič pozvanie do paláca, povedal, že sa patrí prísť.