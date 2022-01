Učitelia dávajú vláde ešte šancu. Potom budú štrajkovať

Ministerstvo školstva ohlásilo, že pre zlepšenú pandemickú situáciu sa žiaci 10. januára vrátia do škôl podľa plánu. Aj učitelia po vianočných prázdninách nastúpia do práce, ale odborári ostávajú v štrajkovej pohotovosti. Už na jeseň avizovali, že ak sa nenaplnia predvolebné sľuby o každoročnom zvyšovaní platov učiteľov o 10 percent a vyšších platoch pre začínajúcich pedagógov, budú štrajkovať.

Rozpočet s učiteľmi nepočíta

„Požiadali sme predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) o to, aby sa nám ozvali a navrhli termín stretnutia pre riešenie financovania škôl,“ povedal pre Pravdu predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Toto stretnutie by podľa neho mal koordinovať minister školstva. Jeho rezort potvrdil, že Gröhling dostal pozvanie na stretnutie, termín však ešte nebol vytýčený.

Nástupný plat učiteľa je podľa zástupcov Slovenskej komory učiteľov 915 eur v hrubom. Upozornili, že by bolo treba zvýšiť aj platy nepedagogických zamestnancov, ktoré podľa tabuľky v niektorých prípadoch nedosahujú ani výšku minimálnej mzdy, a prevádzkový normatív, ktorý bol v roku 2021 vo výške 65 eur na jedného žiaka. Zvyšujúce sa ceny energií totiž školám môžu spôsobiť problémy. „Od 10. januára učitelia budú vyučovať. Štrajková pohotovosť trvá, máme pripravenú metodiku aj kroky. Čakáme, že dôjde k rokovaniu a podľa jeho výsledkov sa zariadime,“ avizuje Ondek. „Štrajk by bol krajným riešením ak sa nesplnia naše požiadavky,“ dodal.

Minister školstva Gröhling povedal, že požiadavky učiteľov podporuje, ale z rezortu financií nedostal prostriedky na zvyšovanie miezd. Tohtoročný štátny rozpočet počíta iba s jednorazovým bonusom 350 eur pre všetkých štátnych a verejných zamestnancov a až v júli s trojpercentnou valorizáciou učiteľských platov. Gröhling takisto vyhlásil, že sa bude snažiť v tomto roku presadiť vyššie zvýšenie platov učiteľov.

„Myslím si, že po zdravotníkoch sú tí druhí v línii, ktorí najviac pociťovali celé toto obdobie v rámci pandémie,“ povedal v rozhovore pre TASR minister školstva.

S požiadavkami učiteľov sympatizuje aj premiér Heger, ktorý tvrdí, že práve on zaradil medzi priority plánu obnovy školstvo a zdravotníctvo. Aby bolo Slovensko úspešné, musí podľa Hegera investovať do vzdelávania.

Minister financií Matovič v decembri 2021 v relácii Ide o pravdu povedal, že pre zamestnancov štátu, ktorí sú podľa neho dlhodobo podhodnotení, chce prijať ústavný zákon „o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy“, pričom platy zamestnancov verejnej správy chce porovnávať s platmi v členských štátoch Európskej únie.

Ak má zamestnanec v Európskej únii napríklad 1,5-násobok priemerného platu, aj zamestnanec na tejto pozícii na Slovensku by podľa Matoviča mal mať 1,5-násobok priemerného slovenského platu.

Školstvo ide dolu vodou

Predseda Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman poukázal, že v januári 2020 pedagogickí a odborní zamestnanci historicky prvýkrát dosiahli 1,2-násobok priemernej mzdy v hospodárstve, ale keďže priemerná mzda sa zvyšovala, rástla aj inflácia a tabuľkové platy učiteľov ostávali rovnaké, ich reálna hodnota je opäť nižšia.

„Je otázne, či avizovanú pravidelnú valorizáciu Matovič presadí, ale bolo by to vhodné, aby sa zvyšovala atraktivita učiteľského povolania a so školstvom to nešlo dolu vodou,“ myslí si Crmoman. „Momentálne je to naozaj veľmi zlé a učitelia každý rok musia bojovať o niečo, čo by malo byť normálne,“ hnevá sa.

Učitelia podľa Crmomana naďalej budú upozorňovať na potrebu vyššieho odmeňovania a podľa vývoja situácie sa rozhodnú, či pôjdu do štrajku. V novembri na Úrad vlády priniesli poster, na ktorom pripomenuli koalícii jej predvolebné sľuby o zvyšovaní platov učiteľov.

Ministerstvo školstva zverejnilo informáciu, že na konci roka 2022 môže na Slovensku chýbať až 1 300 učiteľov. „Je to však len odhad, môže to byť oveľa viac, pretože učitelia zažívajú počas pandémie veľký tlak,“ hovorí Crmoman s tým, že niektorí to nevydržia a zo školstva odídu.