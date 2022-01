Ficovi mali zrušiť obvinenie v súvislosti s decembrovým protestom

Lídrovi Smeru Robertovi Ficovi mali zrušiť obvinenie súvisiace s decembrovým protestným sprievodom v Bratislave. Zrušené malo byť aj začatie trestného stínania. Uviedol to na tlačovej konferencii s tým, že ho o tom v pondelok informoval jeho právny zástupca. "Ak to tak je, tak to len potvrdzuje hrubý zámer od Hamrana, ministra Mikulca a ďalších, zmariť mi možnosť zúčastniť sa na tomto proteste," dodal Fico.