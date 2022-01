Povinné očkovanie sa odkladá?

V pondelok mala byť hotová právna analýza k otázke povinného očkovania a spoluúčasti na liečbe ochorenia COVID-19 pre neočkovaných. Do 10. januára ju mali pripraviť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (nom. SaS). No vyriešenie právnej otázky dostalo odklad.

„Analýzu k povinnému očkovaniu po vzájomnej dohode príslušných ministerstiev s predsedom vlády Eduardom Hegerom, sme termín odovzdania analýzy posunuli o ďalších desať dní,“ spresnila pre Pravdu Ľubica Janíková, hovorkyňa predsedu vlády.

Za povinným očkovaním ešte v decembri stál premiér Heger (OĽaNO), no nemal podporu v koalícii. Oprieť sa mohol len o stranu Za ľudí a ministra zdravotníctva. Proti sú aj naďalej ďalší lídri koaličných strán – Richard Sulík (SaS) a Boris Kollár (Sme rodina). Ani stranícky šéf OĽaNO Igor Matovič nevidí v povinnom očkovaní zmysel. Povinnosťou politikov je podľa neho primať ľudí, aby si chránili zdravie, no najskôr by mali spraviť všetko pre to, aby očkovanie nemuselo byť povinné.

Jedným z projektov malo byť odmeňovanie starších ako 60 rokov za zaočkovanie. Ak by však povinné očkovanie na Slovensku malo byť, malo by sa postupovať podľa epidemiologického rizika a nie podľa profesií. „Nevidím pridanú hodnotu v tom, aby sa 20-ročný policajt alebo vojak očkovali,“ priznal Matovič v relácii Ide o Pravdu.

Ide o právo: O prípadnom povinnom očkovaní proti Covid-19 s Janou Alušíkovou (advokátska kancelária MPH) - odvysielané 10. 12. 2021.

Podobne sa na problematiku povinného očkovania pozerá aj zdravotnícky analytik Dušan Zachar. „Najvyšší úžitok pre celú spoločnosť je, keď sú primárne zaočkovaní rizikoví ľudia – jednak tí, pre ktorých môže koronavírus ľahšie spôsobiť až fatálne následky, čiže starší ľudia a pacienti s vážnymi pridruženými aj chronickými ochoreniami a tí, ktorí sú v častom alebo intenzívnom kontakte práve s týmito najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva,“ spresnil Zachar. Najviac ohrozené skupiny sú podľa neho zdravotníci, či pracovníci v sociálnych službách.

Ministrovi Lengvarskému však podľa jeho slov nestojí v zavedení povinného očkovania chrániaceho pred koronavírusom nič. Podľa odborníka na medicínske právo Ivana Humeníka stačí, aby ho hlavný hygienik Ján Mikas právne predpísal vyhláškou.