Mičovský opúšťa klub OĽaNO: Praktiky hnutia v agrosektore mi pripomínajú Fica

„Hnutie OľaNO stratilo v oblasti pôdohospodárstva protikorupčný charakter a ja sa na to nemôžem ďalej nečinne prizerať,“ hovorí Mičovský. V podcaste denníka Pravda okrem iného vysvetľuje, že nad Obyčajnými ľuďmi neláme palicu a verí, že aj tento jeho krok im pomôže k návratu k pôvodným hodnotám, ku ktorým sa hnutie hlási.

OĽaNO odchod Mičovského nekomentuje

„Je to nesúhlas s tým, ako sa protikorupčná rétorika, ktorej som obetoval kus života, teraz v rezorte pôdohospodárstva zvrtla do obhajoby zlých vecí, ktoré som vždy kritizoval, a ľudia, ktorí bojujú za lepšiu krajinu, sú za to trestaní,“ priblížil pre TASR svoje rozhodnutie Mičovský. „Vzhľadom na to, že Jána Mičovského máme radi, nebudeme jeho rozhodnutie komentovať,“ reagoval na medializované informácie predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Na „zlé dianie“ v rezorte sa Mičovský, podľa svojich slov, snažil poslancov v klube OĽaNO opakovane upozorniť. Vlani koncom augusta zverejnil kritický otvorený list, neskôr vyzýval na diskusiu v klube poslaneckých kolegov aj interne. Jeho kritikou sa mali zaoberať, no napokon sa tak podľa Mičovského nestalo.

Mičovský bude v parlamente pôsobiť ako nezávislý poslanec. Neplánuje ísť do iného poslaneckého klubu a vylučuje spoluprácu s inou politickou stranou. „Budem podporovať všetky potrebné zákony tak, ako mi bude kázať svedomie a zodpovednosť za túto prácu,“ skonštatoval.

Ministrom pôdohospodárstva bol Mičovský do júna 2021. Demisiu podal po podozreniach z korupcie u svojej nominantky v Slovenskom pozemkovom fonde. Mičovský prišiel do sporu aj so svojím nástupcom Vlčanom. Ten pritom bol istý čas štátnym tajomníkom na Mičovského ministerstve. Dôvodom jeho odvolania mali byť „závažné informácie“ z pôsobenia Vlčana v bankovom sektore a napäté vzťahy, ktoré Vlčan údajne na ministerstve vytváral. Vlčanovi už ako ministrovi taktiež vyčíta odstraňovanie ľudí, ktorých do sektora Mičovský priviedol ako bojovníkov proti korupcii.