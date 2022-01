Ospravedlní sa štát Haščákovi alebo ho vyplatí?

„Orgány, ktoré mali dbať na zachovanie dozoru a kontroly zákonnosti zásahov do osobnej slobody v trestnom konaní, žiaľ v trestnej veci Jaroslava Haščáka očividne zlyhali. Akceptácia nášho návrhu na ospravedlnenie je skutočne to minimum, čo by štát mal v takomto jednoznačnom prípade urobiť,“ povedal jeho advokát Peter Kubina.

Kubina oznámil tlačovou správou, že ho Haščák poveril zastupovaním ako partnera medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons a on poverenie prijal. „Prevzal som toto právne zastupovanie, pretože sa plne stotožňujem s dôvodmi, pre ktoré sa náš klient rozhodol žiadať od štátnych orgánov náhradu," vysvetlil advokát.

Spolumajiteľ Penty sa rozhodol uplatniť nárok za náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená obvinením a následným väzobným stíhaním. Tie boli totiž vyhodnotené ako nezákonné, čo skonštatoval vo svojom rozhodnutí z 7. januára 2021 najprv Najvyšší súd a na konci augusta aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Najvyšší súd najprv poukázal na nedostatok dôkazov, jediný spoločný informačný zdroj všetkých listinných dôkazov o legalizácii úplatku, nepoužiteľnosť výpovedí z rokov 2005 a 2006, ale najmä na nezákonnosť informácií z audionahrávky Gorila, ktoré už v roku 2011 nariadil Ústavný súd zničiť. Žilinka preto 31. augusta 2021 zároveň rozhodol o zrušení vzneseného obvinenia využitím paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý sa preto snažila vládna koalícia zrušiť či aspoň obmedziť.

Miliónová škoda

„Jaroslav Haščák bude žiadať ministerstvo spravodlivosti a Generálnu prokuratúru v prvom rade o ospravedlnenie, pričom náhradu v peniazoch bude požadovať iba v prípade, ak k ospravedlneniu nedôjde. Akúkoľvek peňažnú čiastku, ktorá by mu v tomto konaní bola priznaná, si neponechá pre seba, ale po odpočítaní nákladov na právne služby ju venuje na dobročinný účel, o ktorom bude vopred včas informovať,“ informoval Haščákov právny zástupca Peter Kubina, ktorí zastupoval aj viacerých spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Kubina tiež pripomína, že nezákonná bola aj Haščákova kolúzna väzba.

V najbližších týždňoch preto rezortu spravodlivosti a Generálnej prokuratúre doručia žiadosť o predbežné prerokovanie nároku vrátane návrhu na ospravedlnenie. „Ak by uvedené štátne inštitúcie tento návrh na ospravedlnenie akceptovali, predišli by tak pripravovanej žalobe o náhradu škody, ktorá by sa v tomto prípade mohla vyšplhať k niekoľkým desiatkam miliónov eur,“ zdôraznil Kubina.

„V prípade uplatnenia náhrady škody v peniazoch bude táto náhrada zahŕňať jednak priame náklady spojené s obhajobou a právnym zastupovaním Jaroslava Haščáka, ako aj stratu spojenú s tým, že klient nemohol, resp. musel prestať vykonávať svoju prácu v pozícii managing partnera investičnej skupiny Penta v dôsledku nezákonného obvinenia a väzobného stíhania,“ dodal Kubina.

Gorila

Spolumajiteľa finančnej skupiny Penta zadržali 1. decembra 2020, keď prišiel na plánovaný výsluch na policajné prezídium. V sprievode asi 30 kukláčov ho následne previezli do Petržalky, kde prehľadávali sídlo spoločnosti Penta v Digital Parku. Zadržaná bola s ním aj bývalá príslušníčka SIS Dana Arpášová a ešte týždeň predtým v inej veci aj jej manžel Ľubomír. Boli obvinení z predaja materiálov Slovenskej informačnej služby týkajúcich sa kauzy Gorila a následnej legalizácie tohto úplatku.

Vyšetrovateľka vzniesla 1. decembra 2020 Haščákovi a manželom Arpášovcom obvinenie pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti spolupáchateľstvom a Haščákovi aj pre zločin podplácania, za čo im hrozil trest odňatia slobody na dvanásť až dvadsať rokov. Arpáš mal podľa obvinenia najneskôr v septembri 2006 za úplatok vyniesť a poskytnúť Haščákovi dôverné informácie zo spravodajskej činnosti SIS označenej ako tzv. spis Gorila. Takto mal sťažiť objasnenie a vyšetrenie údajnej ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti Haščáka, ako aj ďalších členov finančných skupín, podnikateľov, štátnych úradníkov či politikov.

Následne medzi septembrom 2006 a marcom 2008 mali použiť obchodno-legalizačnú štruktúru, ktorá Haščákovi prostredníctvom fiktívneho obchodného vzťahu umožnila za predstierané analýzy a poradenstvo v oblasti zdravotníctva manželom Arpášovcom vyplatiť postupne v 15 platbách úplatok takmer 200-tisíc eur.