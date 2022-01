Sabaka dal ponuku Mazurekovi: Podpor nemocnice

To sa týkalo jedného z videí, v ktorom Mazurek lekára kritizoval v súvislosti s pandémiou. Mazurek rozhodnutie súdu okomentoval aj slovami, že sudca ho výškou pokuty ruinuje a pripravuje o príjem.

Sabaka poslancovi ponúka iné riešenie. „Týmto preto verejne navrhujem poslancovi Bc. Mazurekovi, aby sumu 20 000 EUR dobrovoľne daroval ktorejkoľvek nemocnici na Slovensku, v ktorej sa lieči pacienti s COVID-19. V prípade, ak tak pán poslanec Bc. Mazurek spraví, verejne sľubujem, že peniaze, ktoré mi súd priznal, nebudem od neho vymáhať,“ napísal lekár na sociálnej sieti.

Píše, že rozumie sťažnosti, že ide o veľkú sumu. Preto môže Mazurek 20-tisíc splatiť v desiatich splátkach. „Výška platu poslanca spolu s paušálnymi náhradami je takmer 5000 EUR, a preto si myslím, že darovanie daru rozloženého do takýchto primeraných splátok, neohrozí sociálny štandard pána poslanca Bc. Mazureka. Opäť verejne sľubujem, že v prípade, ak pán poslanec Bc. Mazurek začne od februára 2022 posielať zdravotníckemu zariadeniu podľa jeho uváženia pravidelné mesačné dary v sume 2000 EUR a vytrvá tak počas nasledujúcich 10 mesiacov, nebudem od neho vymáhať finančné prostriedky v sume 20 000 EUR, ktoré mi súd priznal,“ vyhlásil Sabaka.

Odmenu sám venoval

A hneď uviedol aj vlastný príklad. Finančnú odmenu, ktorú dostal spolu so štátnou cenou J. M. Hurbana v septembri 2021, venoval občianskemu združeniu, ktoré pomáha financovať vybavenie Kliniky infektológie a geografickej medicíny. „V minulosti sme peniaze z tohoto občianskeho združenia využili na nákup USG prístroja na vyšetrovanie pľúc pacientov s COVID-19, čističiek vzduchu, dezinfekčných rohoží a pojazdných kresiel pre pacientov. Teraz plánujeme nákup PCR prístroja, ktorý by umožnil rýchle testovanie v ambulancii už pri prvých príznakoch ochrenia a mohol by napomôcť urýchleniu poskytnutia správnej ambulantnej starostlivosti pacientov s COVID-19,“ vysvetlil ciele občianskeho združenia.

Na záver dodal, že práve v pandémii by si ľudia mali pomáhať. „reto sa snažme prispieť k tvorivej atmosfére vzájomnej pomoci a nie ak atmosfére sebectva a nenavisti,“ odkázal poslancovi Národnej rady.