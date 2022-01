Vláda schválila nové opatrenia, prispôsobili sa životu s vírusom

Zavedie sa tak nový režim OP plus. Spĺňať ho bude len osoba s tromi dávkami očkovania proti ochoreniu COVID-19, osoba, ktorá ochorenie prekonala a má dve dávky očkovania, alebo s dvoma dávkami vakcíny a s testom.

Pod OP plus sa podľa schváleného materiálu myslia osoby, ktoré absolvovali tri dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo majú dve dávky vakcíny a podstúpili test. V prípade PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín, v prípade antigénového testu nesmie byť starší ako 48 hodín. Do režimu spadajú aj osoby, ktoré majú dve dávky vakcíny a prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Covid pass platí 9 mesiacov od každej novej dávky a prekonanie sa skracuje na 90 dní. Tieto termíny sa rozhodli zjednotiť s odporúčaniami Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Nový režim sa týka aj detí od dvoch do 12 rokov a dvoch mesiacov s testom. Dĺžka platnosti testu bude rovnaká ako u dospelých. Aby do režimu patrili aj staršie deti až do 18 rokov, budú potrebovať byť kompletne zaočkované a absolvovať test.

Bez Covid automatu

Spúšťať Covid automat pred omikronom by podľa šéfa Inštitútu zdravotných analýz Mateja Mišíka spôsobilo pri nadchádzajúcej omikron vlne len zmätok. Slovensko sa ku Covid automatu vráti, keď začne vlna odznievať. Podľa Mišíka by omikron vlna mala byť rýchla a prijaté opatrenia by mali byť platné štyri týždne po jej vrchole.

Vláda zároveň zrušila zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať. Zákaz zhromažďovania nad šesť osôb okrem členov spoločnej domácnosti platil pre zlú pandemickú situáciu od 25. novembra 2021.

Otvorí sa všetko, no nie pre každého

Všetky školy, prevádzky služby a podujatia budú otvorené, no s určitými obmedzeniami. Platí však, že z pohľadu opatrení nebude nič zatvorené, len vstup bude podmienený očkovaním, testovaním, či prekonaním ochorenia.

Najväčšie výhody budú mať kompletne zaočkovaní s posilňovacou (booster) dávkou a potom prekonaní a zároveň aj očkovaní.

„Očkovanie zmysel má. Pre zaočkovaného má ochorenie ľahší priebeh, pacienti nezaťažujú vyčerpaný zdravotný systém,“ podotkol Mišík.

Povinný respirátor

Respirátor bude povinný aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov od iných osôb.

Prevádzky budú otvorené od piatej rána do desiatej večer. Do zamestnania platí obmedzenie OTP a odporúča sa testovanie aspoň 2× do týždňa.

Opatrenia pre šport, kultúru a hromadné podujatia sa spojili podľa rizikovosti. Medzi nízko rizikové patrí napríklad divadlo, či tichá bohoslužba. Mišík vysvetľuje, že to sa týka návštevníkov, obecenstva nie účinkujúcich či speváckeho zboru. Zakázané je podávanie jedla. Tam, kde sa podáva jedlo, pitie, spieva sa aj v obecenstve či na kongrese je stredne riziko.

Svadby, kary, oslavy, večierky plesy, diskotéky či hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania aj v minulosti patrili medzi ohniská ochorenia a ministerstvo zdravotníctva ich zaradilo do vysokorizikového módu. Na rozdiel od svadieb, osláv či karov môžu byť sobáše a krsty v režime OTP.

Fitness, wellness, aquaparky či kúpele budú v režime OP+. Takže vstúpiť môžu plne zaočkovaní s posilňujúcou dávkou, ľudia po prekonaní ochorenia s aspoň jednou dávkou vakcíny, či ľudia s dvoma dávkami a negatívnym testom.

Neesenciálne obchody a služby budú pre očkovaných a prekonaných. Podobne budú otvorené aj reštaurácie. Pre nezaočkovaných, či tých čo ochorenie neprekonali bude povolený len okienkový predaj.

Ubytovacie zariadenia budú pre OP+ bez limitu. Pre základ sú len karanténne zariadenia. Návštevy v nemocniciach sú povolené pre OTP po schválení. Advokáti pri návšteve klientov sú základ.

Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice budú fungovať v režime OP.

Režim OTP zostáva v diaľkovej doprave, taxíkoch, vlekoch, lanových dráhach. Bez ohľadu na očkovanie, prekonanie či testovanie sa dá nastúpiť do MHD či prímestskej doprave.

S veľkým šírením by malo zrejme prísť aj skrátenie karantény pre zaočkovaných. Zatiaľ však nie sú vyrokované presné dĺžky izolácie. Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík však apeluje na ľudí aby aj napriek tomu, že karanténa bude vo vyhláške skrátená, zodpovední. „Aj keď mi nariadenie hovorí, že nemusia radšej nech si dávajú pozor. Ideálne bude ukončiť karanténu testom,“ dodal.

Školy

Od 19. januára sa bude pokračovať v prezenčnom vyučovaní podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Opatrenie sa týka napríklad materských, základných, stredných škôl, osemročných gymnázií, špeciálnych materských, základných aj stredných škôl, školských klubov detí či školských jedální.

Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia, ale s dôrazne odporúčaným OTP: jazykové školy, ZUŠ, centrá voľného času a akákoľvek mimovyučovacia činnosť. Odporúča sa pritom testovanie antigénovými samotestami.

Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov: jazykové školy, ZUŠ, centrá voľného času a akákoľvek mimovyučovacia činnosť, kurzy a školenia. Platí aj antigénový test zo školy.

Prezenčne v režime OP: vysoké školy. Internáty: iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou. Dôrazne sa odporúča režim OTP, stačia antigénové samotesty zo školy.