Núdzové zdravotnícke zariadenia by mohli byť v každom kraji

Núdzové zdravotnícke zariadenia pre pacientov s ochorením COVID-19 by mohli vzniknúť v každom kraji. Tím ministerstva zdravotníctva momentálne rieši priestory na ich zriadenie. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády to uviedol šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

„Táto úloha je plnená s tým, že my sme nedefinovali, koľko zariadení bude. Môžu sa vypínať, zapínať, podľa potreby, ale rátame, že v každom krajskom meste by malo byť jedno takéto zariadenie,“ poznamenal Lengvarský. Dodal, že v každom núdzovom zariadení by mohlo byť 100, 200 či 300 lôžok, záležať to bude od kapacity priestoru.

Ministerstvo podľa Lengvarského komunikuje so Správou štátnych hmotných rezerv a rieši obstaranie pomôcok do týchto zariadení. Zaoberá sa aj personálom, ktorý by tam mal pracovať.

Čítajte viac Vláda schválila nové opatrenia, prispôsobili sa životu s vírusom

Núdzové zdravotnícke zariadenia pre pacientov s ochorením COVID-19 nemajú byť poľné nemocnice, ale lôžka, kde by sa poskytovala základná starostlivosť a triedili pacienti. Cieľom intervencie je minimalizácia počtu úmrtí na ochorenie COVID-19 v čase humanitárnej katastrofy. Tiež manažment náporu na zdravotnícke zariadenia, optimalizácia využitia záchrannej zdravotnej služby či včasné poskytnutie kyslíkovej terapie pacientom s respiračnými ťažkosťami.

Liek Paxlovid sa má nakupovať aj cez spoločné obstarávanie EÚ

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila rozšírenie formy nákupu lieku Paxlovid na liečbu ochorenia COVID-19 aj prostredníctvom spoločného obstarávania Európskej komisie (EK). Zároveň šéfovi rezortu zdravotníctva vláda uložila povinnosť zapojiť sa do spoločného obstarávania Európskej komisie s cieľom nákupu lieku Paxlovid bezodkladne.

Šéfka oddelenia medzinárodných vzťahov a záležitostí s EÚ na ministerstve zdravotníctva Gabriela Urbanová na tlačovej konferencii priblížila, že Slovensko by malo mať k dispozícii asi 92 000 dávok Paxlovidu. Tie môže zakúpiť a meniť finálny objem podľa potreby. „Pracujeme na tom, aby naši občania mali k dispozícii všetky formy inovatívnej liečby proti ochoreniu COVID-19,“ povedala Urbanová. Dodala, že v súčasnosti prichádza do slovenských skladov liek Lagevrio, ktorý ma podobné účinky ako Paxlovid.

Liek by sa mal podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) distribuovať rôznymi kanálmi, napríklad do lekární, nemocníc či do núdzových zdravotníckych zariadení.