Českí lídri sa obúvajú do Orbána

Markéta Pekarová Adamová napísala na sociálnej sieti, že by bola rada, keby v Budapešti nastala zásadná zmena: „Česi svojho Babiša už vyhnali. Pevne dúfam, že sa to podarí i Maďarom." Narážala na to, že vlani v českých voľbách stratil funkciu premiéra Andrej Babiš, a 3. apríla tohto roku budú v Maďarsku parlamentné voľby, v ktorých sa rozhodne, či dlhoročný kontroverzný premiér Viktor Orbán zostane pri moci.

Pekarová Adamová je šéfka dolnej komory parlamentu zo strany TOP 09, ktorá je súčasťou novej vládnej koalície. Jej predchodca v tejto druhej najvyššej ústavnej funkcii reagoval, že jej výrok je neprijateľný. „Situáciu nezvládla," citoval server iDNES Radka Vondráčka.

S nevôľou reagoval napríklad aj europoslanec za českých občianskych demokratov Jan Zahradil (politik, ktorý však, čo treba zdôrazniť, je známy obdivovaním Orbána): „Nediplomatické výroky Pekarovej Adamovej neospravedlňuje ani jej politická neskúsenosť," uviedol podľa iDNES.

Iné slová by použil exminister zahraničných vecí Tomáš Petříček z bývalej vlády Andreja Babiša, no súčasne podotkol, že so samotným obsahom kritiky predsedníčke snemovne v zásade vyjadruje súhlas, informoval iDNES.

Bývalý český prezident Václav Klaus zverejnil stanovisko, v ktorom vyzval Pekarovú Adamovú, aby odišla z postu predsedníčky dolnej komory parlamentu. „Ide o bezprecedentný nepriateľský útok zo strany jedného z našich najvyšších ústavných činiteľov," citoval Klausa portál Novinky.

Pokračujúca kritika Orbána na českej strane sa prejavila vo výrokoch v súvislosti s počínaním maďarského premiéra v spojitosti s krvavými udalosťami v Kazachstane. „Vyjadrením solidarity kazašskému prezidentovi Kasymovi-Žomartovi Tokajevovi fakticky Orbán podporil strieľanie do ľudí," povedala najnovšie Pekarová Adamová. Do Orbána sa obul aj šéf českej diplomacie Jan Lipavský. „Prezident, ktorý nechá bez vyzvania strieľať do demonštrantov, solidaritu nepotrebuje," zdôraznil Lipavský na sociálnej sieti Twitter.

Narážal na skutočnosť, že Orbán ešte v pondelok telefonicky komunikoval s kazašským prezidentom, ktorému vyjadril solidaritu bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom zmienil o nevinných obetiach, ktoré pozabíjali príslušníci bezpečnostných zložiek Kazachstanu prípadne vojsk, ktoré Tokajev zavolal z bývalých sovietskych republík na pomoc pri potlačení vnútorných nepokojov v Kazachstane.