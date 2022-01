Vyhýba sa omikron Slovensku? Skôr ho nevieme nájsť

Správy zo susedných štátov hovoria o dominancii mutácie omikronu. Analytik Ivan Bošňák z projektu Dáta bez pátosu v najnovšej relácii Ide o pravdu upozorňuje, že na rozdiel od nich však Slovensko nemá dostatočné sekvenačné kapacity, a preto sa nevie, do akej miery postihuje pacientov nový variant omikron.

Bošňák varuje, že aj napriek tomu, že Úrad verejného zdravotníctva eviduje 54 prípadov omikronu, tak sa v prihraničných regiónoch mutácia už šíri. Príkladom je podľa neho okres Stropkov, kde počet pozitívnych narástol o 161 percent. „Títo pacienti už nemôžu mať deltu, tej vlna už odznela a nastupuje omikron. V Česku je najzasiahnutejší zlínsky región, je otázkou niekoľkých dní, kedy sa nárast infekcií objaví aj na Záhorí,“ dodal.

Problémy však môže spôsobiť odchytávanie pozitívnych prípadov pomocou testov. „Ľudia, čo budú mať mierne príznaky ochorenia sa radšej testu vyhnú, ako by mali ísť do karantény,“ vysvetľuje. Dôvodom neochoty izolovať sa je podľa Bošňáka napríklad aj to, že mnohí ochorenie prekonali v poslednej vlne, a teda nemajú dôvod získavať potvrdenie napríklad na vstup do reštaurácií.

VIDEO: Analytik Bošňák v Ide o pravdu: Omikron prekročil naše hranice. V štatistikách to nenájdete.

Pozitívny výsledok PCR testu však potrebujú nezaočkovaní na to, aby získali európsky Green pass, teda digitálny Covid pass. Návrh novej verzie Covid automatu už ráta s tým, že tí, čo prekonali ochorenie a nie sú zaočkovaní, získajú status OP najviac na 90 dní. Z tých, ktorí prekonali covid, by mali do režimu patriť aj tí, ktorí prekonali infekciu pred viac ako 180 dňami a sú zaočkovaní jednou dávkou vakcíny.

„Ani zníženie covidovej PN nepomáha k dodržiavaniu karanténnych opatrení,“ upozorňuje. „Pozitívni budú chodiť do práce. V pracovných kolektívoch sa bude ochorenie veľmi dobre šíriť,“ upozorňuje Bošňák a jedným dychom dodáva, že PCR kapacity nebudú dostatočné.

Návrat antigénového testovania

Denná testovacia kapacita sa na vrchole tretej vlny pohybovala v týždennom priemere zhruba tridsaťtisíc testov. Rezort zdravotníctva tvrdí, že rokuje o príchode ďalšieho komerčného laboratória, aby sa zvýšila kapacita PCR testovania. Ak by sa zvýšila kapacita o štvrtinu, tak by sa otestovalo o 7,5 tisíca ľudí denne viac. Podľa odhadov rezortu zdravotníctva by však mohlo denne pribúdať 180-tisíc novoinfikovaných.

Nedostatočné kapacity PCR testovania chce ministerstvo zdravotníctva nahradiť antigénovým testovaním. Rezort na základe uznesenia vlády kúpil ďalších desať miliónov antigénových samotestov, pričom aktuálne je k dispozícii v skladoch Správy štátnych hmotných rezerv 2,8 milióna kusov antigénových samotestov.

„Nasledujúcich šesť týždňov sú pripravované dodávky 1,5 milióna kusov antigénových samotestov,“ spresnil komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Rezort ešte minulý rok vydal príkaz pre subjekty hospodárskej mobilizácie na nákup prístrojov na rýchlu diagnostiku, pričom Slovensko disponuje 1,5 milióna LAMP testami.

Samotné nemocnice majú aktuálne dostatok testov. „Môžeme čerpať zo zdrojov hmotných rezerv pre pacientov a zamestnancov a zo zdrojov ministerstva vnútra,“ priblížila Katarína Kapustová, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin. Denne zrealizujú približne 200 antigénových testov a 200 PCR testov. „Je to asi polovica kapacity, ako sme robili vo vrchole predchádzajúcej vlny počas variantu delta,“ dodala.

Spoločné vzorky

Na nárast testovania sa pripravujú aj súkromné spoločnosti. „Počítali sme s nadchádzajúcou vlnu a od októbra sme sa začali pripravovať. Aktuálne sme zásobení diagnostikami, ale aj iným spotrebným materiálom, ako sú napríklad pipetovacie špičky,“ ozrejmil pre Pravdu Peter Lednický, generálny riaditeľ Unilabs Slovensko. Dodal však, že problémy môžu spôsobiť jednotlivé komponenty.

„Evidujeme, že v niektorých európskych krajinách začína byť problém napríklad s pipetovacími špičkami, čo je síce centový plast, ale bez neho nikto reakciu nespraví,“ spresnil.

Lednický podotkol, že pri extrémnych počtoch infikovaných nebude relevantný ani tak dostatok testov, ako skôr kapacita odberov.

Lednický vysvetľuje, že pre zachytenie takto masívnej vlny sú vhodnejšie aj iné metódy analýzy. „Vhodné sú napríklad poolingové kloktacie testy, keď sa vyhodnocuje viacero vzoriek naraz a je možný aj samoodber bez asistencie zdravotníka,“ dodal. Hoci majú v laboratóriách priestor na zvýšenie kapacít, cestu vidí skôr vo využití poolingových testov, keď bude situácia kritická.