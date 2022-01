Fico o opätovnom zadržaní Bödöra: Je to fašizmus

Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. ďalšie vi­deá

Podľa Fica je jediným dôvodom väzby nitrianskeho oligarchu Bödöra fakt, že sa pozná s bývalým viacnásobným premiérom a predsedom v súčasnosti najsilnejšej opozičnej strany. „Predstavte si, že rok a pol sedíte vo výkone väzby, v cele, ktorá má 2 krát 4 metre a počas dňa vás pustia von len na jednu hodinu. Ste podozrivý z trestného činu, ktorý udal nejaký udavač, pretože si chránil svoj vlastný zádok. Všetci dobre vedia, že jediný dôvod, pre ktorý sedíte vo väzbe je to, že sa poznáte s Robertom Ficom,“ povedal vo videu Fico.

Tvrdí, že cieľom je, aby si Bödör začal vymýšľať na niektorých politikov a udával ich. Preto ho polícia krátko po prepustení z väzby opäť zadržala.

„Všetci vieme, že celý prípad je jedna bájka. Neexistovali žiadne dôvody na vzatie do väzby. A nevinný inžinier Norbert Bödör bol včera prepustený z väzby, išiel domov, kde ho čakala celá rodina, nechali ho tam asi tak dve-tri hodiny. Medzitým prebehla pravdepodobne porada na Úrade špeciálnej prokuratúry, kde pán Lipšic povedal príslušnému dozorovému prokurátorovi pánovi Hruškovi, že vyzerajú ako idioti a nech zariadi, aby sa Norbert Bödör dostal hneď do výkonu väzby,“ takto si predstavuje Fico štvrtkový sled udalostí.

Na to, aby mohla polícia opäť oligarchu zadržať, vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry sa podľa neho spolu s prokurátorom vrátili k „starému prečinu z roku 2020“. „A tvrdia, že ho bezodkladne treba opätovne zadržať, lebo hrozí, že bude ovplyvňovať svedkov, utekať,“ pokračoval Fico.

„Tak si predstavte ten obraz: po roku a pol sa vrátite domov, kde vás čaká celá rodina a ste s ňou možno dve hodiny, lebo ústavný súd skonštatoval, že vaše práva boli porušené. Nabehne tam komando asi na šiestich alebo siedmich autách so samopalmi, ktorými mieria na celú rodinu. Opätovne zadržujú Norberta Bödöra, lebo bolo treba vykonať akt pomsty. Ťahajú ho do Bratislavy a tam mu oznamujú, že bezokladne ho bolo treba zadržať vo veci, kde bol obvinený v roku 2020. Pripomínam, že vyšetrovateľka v tejto veci neurobila niekoľko mesiacov ani jeden úkon,“ povedal ďalej Fico.

„Nerád používam silné slová, ale toto je čistý fašizmus Lipšica, Mikulca, Matoviča, Hamrana a ďalších. Nemôžem sa nikomu vyhrážať a ani to robiť nebudem, ale toto poviem: ľudia ako pán Lipšic, pán Hruška, alebo aj pani vyšetrovateľka zaangažovaná, sa musia pripraviť, že budú musieť odísť zo svojej práce. A bude na orgánoch činných v trestných orgánoch, aby posúdili, či by nemali ísť aj niekde inde za hrubé porušovanie zákonov, za hrubé porušovanie ľudských práv,“ predikuje Fico s dôvetkom, že „sú to obyčajní fašisti“.