Rektori žiadajú o stretnutie s premiérom k riešeniu krízového stavu vysokého školstva

Tvrdí to Slovenská rektorská konferencia (SRK), ktorá preto žiada predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO) o stretnutie k riešeniu krízového stavu vysokého školstva.

„Medziročný pokles dotácie pre verejné vysoké školy o 27 miliónov eur a deficit z roku 2021 vo výške 18 miliónov eur spolu s odhadom zvýšených nákladov na energie bude predstavovať celkový deficit vo výške viac ako 60 miliónov eur,“ hovorí prezident SRK Rudolf Kropil.

Univerzity sú dlhodobo podfinancované

SRK zdôrazňuje, že slovenské vysoké školy sú dlhodobo podfinancované. Zníženie dotácie spôsobí podľa SRK zvýšenie odlevu študentov a mladých pedagógov a vedcov do zahraničia a bude prekážkou realizácie ohlasovanej reformy. „V súčasnosti neexistuje racionálny dôvod opätovného dramatického znižovania financovania a prehĺbenia útlmu slovenských vysokých škôl,“ poukazujú rektori.

Rektorská konferencia pripomína, že v dôsledku pandémie, inflácie a energetickej krízy dochádza k nárastu cien komodít a vstupov, ktoré majú vplyv na zabezpečenie prevádzky vysokých škôl. Deje sa to podľa SRK v čase, keď vysoké školy čelia procesu implementácie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania.

„Úsporné opatrenia a finančná nestabilita majú vážne dlhodobé až deštrukčné dôsledky na kvalitu a možnosti vzdelávania na slovenských vysokých školách. SRK požaduje dodatočné zdroje na vykrytie týchto zvyšujúcich sa nákladov,“ tvrdia rektori.

Gröhling: Vláda by mala uvoľniť financie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) reagoval, že minulý rok sa znižovali dotácie smerom k vysokým školám a tento rok sú tiež. „Myslím si, že by sme nemali takto pokračovať. Ak chceme robiť reformu, musíme vysokým školám aj garantovať nejaké finančné záruky, a tieto financie by mali byť vrátené,“ povedal. Nasledujúce týždne by sa mal stretnúť s ministrom financií SR Igorom Matovičom (OĽaNO) a premiérom, aby vysokým školám zagarantovali financie tento rok nielen z Plánu obnovy a odolnosti SR, ale aj zo štátneho rozpočtu.

Gröhling poznamenal, že v otázke financií stoja či na strane regionálneho školstva aj vysokého školstva. Podľa neho, ak vláda označuje školstvo ako prioritu tejto krajiny, tak by sa k tomu mali vládni predstavitelia tak postaviť a uvoľniť financie pre školstvo. Stanovisko poskytol odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva.