Kollár navrhuje skrátiť volebné obdobie. Ale až budúcej vláde

V utorok sa má konať okrúhly stôl o ústavnom zákone o skrátení volebného obdobia. Poslanec Sme rodina Miloš Svrček však už návrh ústavného zákona na rokovanie parlamentu podal.

Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) už koncom roka avizoval, že zvolá okrúhly stôl na tému skrátenie volebného obdobia. Je to reakcia na snahu opozičných strán skrátiť aktuálne volebné obdobie a vyvolať predčasné parlamentné voľby.

Koaličné strany sa však od Kollárovej myšlienky dištancujú. Líder SaS Richard Sulík vyhlásil, že nevidí dôvod na takéto stretávanie. Predseda mandátovo najsilnejšieho vládneho hnutia OĽaNO Igor Matovič odkázal, že nepríde, pretože hovoriť „so zástupcami mafie o tom, ako umožniť skorší návrat mafie k moci“ je podľa neho zbytočné.

Napriek tomu, že zástupcovia parlamentných strán sa ešte nestihli ani len dohodnúť, či má takáto debata zmysel, poslanec Sme rodina Miloš Svrček podal v piatok 14. decembra návrh na zmenu ústavy. Podľa jeho návrhu skrátiť prebiehajúce volebné obdobie možno buď ústavným zákonom alebo referendom. Pričom referendum sa nemôže konať v prvý a posledný rok volebného obdobia. Svrček navrhuje, aby ústavný zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2024.V zmysle návrhu by mal v prípade úspešného referenda predseda NR SR vyhlásiť voľby do parlamentu do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda.

„Cieľom predkladanej novelizácie je reagovať na rozhodnutie Ústavného súdu SR zo 7. júla 2021 o ústavnosti predmetu referenda,“ uvádza v dôvodovej správe predkladateľ.

Na sociálnej sieti hnutie tvrdí, že plní svoj ďalší sľub. „Ľudia majú mať možnosť vyjadriť svoj názor v referende! Pred pol rokom všetky parlamentné strany, vrátane našich koaličných partnerov, sľúbili, že zmenia alebo upravia ústavný zákon tak, aby bolo možne skrátiť volebné obdobie a zároveň aby tým naplnili požiadavky Ústavného súdu SR a pani prezidentky,“ píše Sme rodina.

Keďže sa koaliční partneri vyjadrili, že sa nezúčastnia rokovaní okrúhleho stola, poslanec Svrček podal návrh o skrátení volebného obdobia. Sme rodina dodáva, že zákon podáva pre prípad, „ak by rokovania okrúhleho stola zlyhali“.

SaS hovorí o porušení koaličnej zmluvy

Koaličná strana SaS považuje Svrčekov návrh za svojvoľné porušenie koaličnej zmluvy. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.

„Z nášho pohľadu je to ďalší krok hnutia Sme rodina smerom k spolupráci s opozíciou a opusteniu koalície,“ uviedla SaS.

Podobné zmeny ako Svrček avizoval pre TASR aj nezaradený poslanec Tomáš Taraba s tým, že ich plánuje predložiť na najbližšiu schôdzu. Obdobný návrh podal už v minulom roku, v júni ho parlament odmietol.

Pellegrini: Chcú sa zabetónovať

Podľa predsedu mimoparlamentného Hlasu a nezaradeného poslanca Petra Pellegriniho koalícia chystá zmenu, ktorá by neumožnila referendum v tomto volebnom období. Hovorí o zrade základného demokratického princípu. „Vládna koalícia sa napriek odporu občanov ide vo svojich funkciách zabetónovať až do roku 2024 a ľuďom, ktorí jej moc iba prepožičali, ide napľuť do tváre,“ uviedol.

Zároveň avizoval, že v parlamente predložia pozmeňujúci návrh, ktorý „vráti moc na Slovensku do rúk ľudí“. „Vyzveme všetky parlamentné strany, aby túto zmenu podporili a aby nezabudli, kto im ich funkcie prepožičal. A vyzveme aj ľudí, aby nám v tomto tlaku pomohli,“ doplnil Pellegrini.

Opozícia a odborári minulý rok vyzbierali 600 000 podpisov na iniciovanie referenda o skrátení volebného obdobia. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v prípade petície obrátila na ÚS, ktorý v júli 2021 rozhodol, že navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR je protiústavná. Čaputová reagovala, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie.