Fico bojuje o prvenstvo, Heger nebezpečne riskuje

Zmluva o obrannej spolupráci s USA je opakovaným testom pre politickú scénu. Názory nie sú jednotné v koalícií, a opozícia na situácií len profituje.

„Stále niekde v pozadí cítiť odpor spoločnosti k členstvu v NATO,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Marián Repa. Práve tento moment využíva podľa neho predseda Smeru Robert Fico, ktorý začal ťaženie proti dohode s Američanmi.

„Odhodil všetky zábrany, a ide bojovať o prvenstvo v popularite politických strán,“ dodal komentátor denníka Pravda. Upozorňuje na súboj, na ktorý Fico nevyzval len koalíciu, ale aj svojho opozičného rivala Petra Pellegriniho (Hlas).

„Cez víkend Pellegrini otočil, a to preto, lebo vie, že s Ficom ťahá za kratší koniec,“ vysvetľuje komentátor. Akú hodnotu bude mať Ficovo víťazstvo v popularite? Nateraz sa podľa Repu môže zdať jeho cena minimálna, vzhľadom na minimálny koaličný potenciál Smeru. „To sa môže po voľbách zásadne zmeniť, a do vlády môže byť prinútený „vkráčať“ aj Hlas,“ dodal.

Prečo ale opozíciu v tejto otázke nepriamo podporuje predseda hnutia Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár? Ten zvolal na utorok okrúhly stôl lídrov parlamentných strán k otázke ústavného zakotvenia referenda o predčasných voľbách. Fico by rád pridal aj otázku zmluvy s Američanmi.

„Kollár nechce určite opustiť koalíciu, ale vytvára si podmienky na spoluprácu aj s niekým iným v budúcnosti,“ upresnil komentátor Repa v podcaste. Ohlásená neúčasť lídrov Igora Matoviča (OĽaNO) a Richarda Sulíka (SaS) na okrúhlom stole je pre Repu pochopiteľná, nakoľko podľa neho v minulosti „s inštitútom referenda narábali nezodpovedne, a vracia sa im to ako bumerang“.

V neľahkej pozícií sa ocitla koalícia, ktorá dohodu s USA vo vláde schválila bez problémov. Tie ale nie sú zažehnané, a môžu nastať pri schvaľovaní v parlamente. Nie je totiž istá podpora koaličného hnutia Sme rodina, ktoré si musí dokument podľa ministra Milana Krajniaka „podrobne preštudovať“. Pozíciu Kollárovcov predpovedá aj verejné odmietnutie zmluvy zo strany ich poslanca Martina Borguľu. „Ak by zmluva neprešla, bola by to veľká prehra koalície a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO),“ konštatoval Repa. Podľa neho vláda veľmi podcenila citlivú tému dohody s USA, a dokument schválila bez dostatočnej komunikácie s verejnosťou.

Schváli parlament súdnu mapu? A čo ak nie? Bude ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) odvolaná? Prečo Hegerov kabinet prijal rýchlo a bez diskusie aj nový stavebný zákon či obmedzenia vo výdavkoch štátu? Dozviete sa v podcaste Počúvajte pravdu s komentátorom denníka Pravda Mariánom Repom.