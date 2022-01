Zara Rutherford pristála v Senici. Snaží sa ako najmladšia žena v histórii obletieť sama svet

Na Slovensko do Senice priletela krátko pred 14. hodinou 19-ročná Zara Rutherford, ktorá sa snaží ako najmladšia žena v histórii obletieť svet sólo. Prílet do Senice bol niekoľkokrát pre počasie odložený.

Rutherford si vybrala na svoj let, ktorý má ambíciu prekonať Guinnessov svetový rekord, ultraľahké lietadlo Shark, ktorého výrobca SHARK.AERO sídli na letisku v Senici.

Jej pokus o rekord sa začal vlani 18. augusta. Z Belgicka, preletela cez Írsko na Island, do Grónska, cez oceán do Kanady a New Yorku. Pozdĺž východného pobrežia USA letela až do Kolumbie a zase západným pobrežím na Aljašku.

Video: Zara Rutherford počas brífingu na letisku v Senici 15. januára 2022

Po mesačnom čakaní na lepšie počasie preletela z Aljašky cez Beringovu úžinu do Ruska, a zase trvalo mesiac kým sa dostala cez Sibír do Vladivostoku. Odtiaľ do Južnej Kórei, na Taiwan, Filipíny, Borneo, do Jakarty. Potom preletela z Indonézie do Singapuru, na Srí Lanku, a Silvester a Nový rok oslávila v Indii. V Dubaji absolvovala konferenciu na výstave Expo, a navštívila aj slovenský pavilón.

Teraz pribudlo v jej itinerári Slovensko. Navštívila vyše 20 krajín a pristála na viac ako 40 letiskách z plánovaných 52. Čelila rôznym výzvam súvisiacim s počasím, letela pri plus 35°C v púštnych oblastiach USA, pri mínus 35°C na Sibíri, vyhýbala sa tornádam v Amerike aj na Filipínach, oblastiam s nízkou dohľadnosťou kvôli požiarom, smogu a búrkam.

Niektoré plánované krajiny vynechala, kvôli problémom s administratívou a cestovnými povoleniami i kvôli pandémii. Svojou cestou a príkladom chce pritiahnuť viac žien k letectvu, ale tiež technike, matematike a vedám. Ďalšou zastávkou Zary Rutherford bude Praha, kam má odletieť zajtra.