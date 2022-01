Lekár Sabaka v Ide o pravdu: Omikron vystrelí o týždeň, dva. Lockdown netreba

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Petra Sabaku v relácii Ide o pravdu.

Pandémia koronavírusu by sa mohla vo svete zmeniť na endémiu, a to po rozšírení nového variantu omikron. „Je to vysoko pravdepodobné,“ súhlasil s predpoveďami vedcov lekár Peter Sabaka v relácii Ide o pravdu.

Upozorňuje ale, že endemický výskyt ochorenia COVID-19 neznamená, že ho treba brať na ľahkú váhu. „Nebude to banálna choroba, tak ako endemický výskyt malárie v Afrike nie je banálny, lebo zabíja milióny ľudí,“ dodal.

Sabaka označil za pravdepodobné, že omikronom sa na Slovensku nakazí väčšina obyvateľov. „Ale u tých, ktorí koronavírus prekonali, alebo sú zaočkovaní najmenej dvomi dávkami, nebude mať ochorenie ťažký priebeh spojený s pobytom v nemocnici.

„Lockdown by už nemal byť, a ak by bol, bolo by to veľmi nesprávne,“ myslí si lekár z bratislavskej nemocnice na Kramároch.

Netají sa tým, že krivka nových prípadov omikronu začne u nás prudko stúpať už o týždeň či dva. Masívny výskyt infekcie koronavírusu môže na Slovensku čiastočne ochromiť chod niektorých dôležitých činností, nevynímajúc nemocnice. Sabaka nevylučuje, že v prípade vysokej chorobnosti by mohli pracovať v nemocniciach aj infikovaní zdravotníci.

„Omikron rýchlo príde, a rýchlo odíde, musíme to vydržať. Lebo všetci rýchlo vyzdravieme,“ dodáva. Predpovedá, že pri rozšírení omikronu vláda pristúpi aj ku skráteniu času karantény, čo už urobili viaceré štáty.

Lekár Sabaka zopakoval, že aj v prípade omikronu narastajú riziká vážneho priebehu pre ľudí nad 50 rokov, vážne chorých a obéznych. Stále je presvedčený, že najlepšou ochranou je očkovanie dvomi respektíve tromi dávkami.

„Štvrtá dávka vakcín, ktoré používame, ale podľa mňa už nemá veľký význam,“ reaguje na situáciu v Izraeli, kde začali podávať aj štvrtú dávku. Sabaka predpovedá, že v budúcnosti je veľmi reálne ďalšie očkovanie, ale úplne novou vakcínou. „To bude ten svätý grál úsilia vývoja vakcíny. Tá bude odolávať aj doteraz neznámym variantom ochorenia,“ upresnil.

Nedávne rozhodnutie Okresného súdu v Kežmarku prisúdilo lekárovi Petrovi Sabakovi odškodné vo výške 20 tisíc eur, ktoré mu mal zaplatiť nezaradený poslanec Milan Mazurek. Ten prehral súdny spor s lekárom, ktorého mal ohovárať na sociálnych sieťach. Termín zaplatenia odškodného uplynul, a Mazurek nevypočul ani Sabakovu výzvu, aby peniaze nedal jemu ale ktorejkoľvek slovenskej nemocnici.

„Peniaze som nedostal, ani nemocnica, tak ich budem vymáhať právnou cestou,“ konštatoval na margo súdneho procesu.

V relácii sa lekár priznal, že spor neľutuje a konal by tak opäť. „Hnevajú ma dezinformácie o koronavíruse, lebo zabíjajú ľudí,“ vysvetlil Sabaka. Rovnako neskrýva sklamanie z politikov, ktorí počas pandémie útočili na zdravotníkov a vedcov z dôvodu získavania popularity u voličov: „Nechcem žiť v krajine, kde moc získajú tí, ktorí klamú.“

