ONLINE: Chudobnejšie štáty už dostali miliardu vakcín. Nestačí to

Program COVAX doručil chudobnejším krajinám už jednu miliardu vakcín. Nestačí to, polovica svetovej populácie nedostala ešte ani jednu dávku. Novým cieľom je zaočkovať 70 percent ľudí sveta do polovice roka 2022, pôvodných 40 percent do konca roku 2021 sa nedosiahlo.