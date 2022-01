Remišová: Zvolenie Žilinku za generálneho prokurátora je najväčší omyl koalície

Uviedla to vo svojom statuse na sociálnej sieti. Zároveň v ňom vyjadrila nesúhlas s tvrdením ministra hospodárstva a šéfa koaličnej strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka v relácii V politike na televízii TA3, že je prehnané žiadať disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku pre jeho cestu do Ruska.

„Richard Sulík považuje diskusiu o disciplinárnom stíhaní Maroša Žilinku za prehnanú. Nesúhlasím, no nečudujem sa, nakoľko práve u Richarda Sulíka loboval za podporu pána Žilinku podnikateľ Gučík. Naša strana Za ľudí na rozdiel od strany SaS za Žilinku nehlasovala,“ doplnila.

Sulík v dnešnej relácii povedal, že v súvislosti s cestou Žilinku do Ruska stačilo verejne povedať, že táto cesta robí Slovensku hanbu, keďže tam Žilinka vycestoval ako jediný z 27 krajín Európskej únie. Podotkol, že on by takú cestu neabsolvoval, keďže to podľa neho vzbudzuje submisívny postoj. Nemyslí si však, že Žilinka urobil niečo zakázané.