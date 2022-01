Korčok: USA nás do zmluvy netlačili, my ju chceme. Fico: Ak budeme vo vláde, zrušíme ju

Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že vládou schválená obranná dohoda s USA odovzdáva slovenské letiská i vzdušný priestor cudzím ozbrojeným silám a jej jediným účelom je priblížiť USA k ruskej hranici. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to odmieta a Fica obviňuje zo zavádzania a strašenia.

„Spojené štáty nás do toho netlačili. Sami sme túto zmluvu chceli, pretože si myslíme, že je v súlade s bezpečnostnými záujmami Slovenska,“ uviedol Korčok v nedeľnej diskusnej relácii RTVS. „USA sú krajinou, ktorá garantuje našu bezpečnosť,“ zdôraznil.

„Je to jednostranná zmluva bez akejkoľvek reciprocity. Toto nie je zmluva s NATO, ale s USA. Tieto letiská budú môcť USA používať aj v ich individuálnych konfliktoch. Ak to budú chcieť, budú môcť Ozbrojené sily USA vykonávať z nášho územia vykonávať vojenské operácie na iných územiach,“ tvrdil Fico. „Vy si neuvedomujete, do čoho nás chcete zatiahnuť, len aby vás americkí politici hladkali?“ pýtal sa predseda Smeru.

Čítajte viac POLEMIKA: Dohoda o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA

Takúto interpretáciu zmluvy Korčok jednoznačne odmietol. „Vy žartujete, pán poslanec. Žiadne vojenské lietadlo ktoréhokoľvek štátu u nás nepristane bez súhlasu,“ oponoval minister zahraničných vecí.

Kuchyňa a Sliač

Korčok trvá na tom, že bezpečnosť Slovenska prijatím tejto zmluvy vzrastie. „Ak to raz posilnilo obranu Maďarska, Poľska, Bulharska, Rumunska a ďalších 23 štátov, ak nikto nikde z tejto zmluvy neurobil takúto hystériu ako vy, dokazuje to, že vám nejde o obsah zmluvy, ale o to, aby ste na tom politicky zarobili. Vy sa veziete po chrbte Slovenska,“ sťažoval sa Korčok na Fica.

Fico upozorňoval, že americké ozbrojené sily dostanú do výlučného používania celé letiská Sliač a Kuchyňa. „Slovensko túto zmluvu nepotrebuje, ani mu v ničom nepomáha v obrane. Toto je úplné odovzdanie slovenského vzdušného priestoru a časti územia Slovenska pod výlučnú kontrolu Ozbrojených síl USA,“ poznamenal trojnásobný expremiér.

Minister zahraničných vecí takúto interpretáciu zmluvy odmietol a tvrdí, že si Slovensko samo určí, ktoré priestory ponúkne, a poznamenal, že sa im podarilo vyrokovať lepšiu zmluvu ako napríklad susední Maďari.

„Slovensko určí, ktoré časti týchto letísk budú môcť používať Američania. Vyrokovali sme lepšiu zmluvu ako Maďarsko, ktoré má len dve možnosti. Buď ich dá úplne, čo aj urobilo, alebo spoločne. My sme ale vyrokovali tretiu možnosť: výhradné používanie bude mať Slovensko. Ak sa teda nedohodneme a nevyčleníme tieto časti, tak USA nebudú využívať vôbec nič,“ priblížil Korčok.

Čo sa môže kontrolovať

Fico povedal, že Korčok nehovorí pravdu o právomociach kontrolovať americký vojenský materiál privážaný Slovenska. Korčok uviedol, že Ozbrojené sily Spojených štátov budú musieť žiadať Slovensko o súhlas. Fico tvrdí, že zmluvu hovorí iba o informovaní bez nutnosti súhlas naozaj dostať.

„Jediné, čo majú povinnosť, je informovať vás, čo idú doviezť. Vy ich ale nemôžete skontrolovať a zabrániť im v tom,“ trvá Fico na svojich predchádzajúcich tvrdeniach a strate suverenity Slovenska.

„Lietadlá, vozidlá a plavidlá sa môžu voľne pohybovať po území SR. Nikto ich nebude môcť kontrolovať,“ zdôraznil Fico.

Čítajte viac Heger s Kollárom idú k Čaputovej. Téma: obranná zmluva s USA

„Pán poslanec, klamete, klamete,“ reagoval šéf rezortu diplomacie na toto Ficovo tvrdenie, ale už neponúkol odpoveď. Opakovane sa tomu vyhol obviním Fica z hystérie, bičovania emócií a zneužívania témy na získavanie politických bodov.

„Vyberáte si z tej zmluvy len to, čo sa vám páči. Pre vás nie je na tejto zmluve dôležitý obsah. Pre vás je podstatné, že to sú USA a vy proti nim hecujete verejnosť,“ odpovedal Korčok. „Nejde vám o nič iné, len dostať USA do polohy agresora,“ ohradil sa Korčok.

„Hovoríte, že Slovensko bude musieť schvaľovať, čo tu budú chcieť Američania doviezť. Ozbrojené sily vopred informujú Slovensko, tak kde máte ten súhlas?“ trval Fico na svojom.

Ruské hranice

Celý zmysel zmluvy vidí len v priblížení amerických armád ku hraniciam Ruskej federácie. „Keď bolo treba, odsúdil som anexiu Krymu. Ja ale na rozdiel od vás nepovažujem Rusko za bezprostredné bezpečnostné riziko Slovenska,“ priznal Fico.

Podľa Korčoka sa vláda naopak snaží aj o dobré vzťahy s Ruskom. „S niektorými krokmi Ruska ale súhlasiť nemôžeme, lebo to ohrozuje bezpečnosť Európy,“ dodal Korčok.

Minister zahraničných vecí tiež odmietol oprávnenosť obáv o trestnú nedotknuteľnosť amerických vojakov na Slovensku. „Garantujete totálnu výlučnú amnestiu Ozbrojeným silám USA pre trestné činy s trestom do troch rokov,“ povedal Fico.

„Slovenské orgány môžu toto vzdanie sa právomoci vziať späť. Americký vojak bude súdený podľa slovenského práva. Nie je pravda, že vojaci USA nebudú na Slovensku stíhateľní. Považujem to za najperfídnejšiu časť zmluvy, ktorou strašíte,“ ubezpečil Korčok.

V utorok sa má zmluva s USA na návrh opozičnej strany Smer prerokovávať aj na mimoriadnej schôdzi Národnej rady. Smer chce parlament zaviazať k vyhláseniu referenda o prijatí obrannej dohody s USA.

„Ak bude zmluva v parlamente schválená, vyvoláme referendum,“ varoval Fico a prisľúbil, že túto zmluvu v prípade účasti v ďalšej vláde zruší.

Obranná dohoda s USA vytvára právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu medzi Slovenskom a USA. Upravuje najmä podmienky prítomnosti príslušníkov amerických ozbrojených síl na Slovensku a štandardizuje spoluprácu medzi ozbrojenými silami oboch krajín.

Defence Cooperation Agreement (DCA) Spojeným štátom umožní najmä využívanie vojenských letísk Malacky-Kuchyňa a Sliač, ale prípadne aj iných dohodnutých zariadení a priestorov.

Primátori pri letisku Sliač majú obavy

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko a primátorky Zvolena Lenka Balkovičová a mesta Sliač Ľubica Balgová adresovali poslancom Národnej rady SR spoločný list, v ktorom zdôrazňujú, že podobne ako im ani občanom týchto regiónov nie je ľahostajná budúcnosť letiska Sliač. Žiadajú záruky, že civilná časť letiska zostane aj v budúcnosti zachovaná. Informoval o tom v piatok na sociálnej sieti Nosko.

„V týchto dňoch pozorne sledujeme situáciu okolo dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA. Spolu s primátorkami Zvolena a Sliača žiadame poslancov o zodpovedné posúdenie zmluvy a zároveň ich prosíme, aby nám poskytli záruky, že jej uzatvorením nedôjde k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov regiónu a najmä, že civilná časť letiska Sliač zostane zachovaná,“ konštatoval banskobystrický primátor.

Poslancov parlamentu a zástupcov ministerstva obrany žiadajú o stretnutie, na ktorom chcú byť detailne informovaní o tom, ako konkrétne zmluva ovplyvní život ľudí v ich mestách a okolitých obciach. Pre televíziu Markíza minister Jaroslav Naď (OĽaNO) povedal, že stretnutie s primátormi by sa malo uskutočniť v piatok.