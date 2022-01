Ukrajinských povstalcov nebudú USA cvičiť na Slovensku

V prípade vypuknutia vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou by Spojené štátny mohli cvičiť ukrajinských povstalcov aj na území Slovenska. S odvolaním sa na nemenované zdroje americkej administratívy to tvrdí prestížny americký denník New York Times. Slovenské ministerstvo obrany to odmieta. Nikdy sme o takejto možnosti nediskutovali, tvrdí rezort. Túto informáciu amerického denníka využil predseda opozičného Smeru Robert Fico, ktorý ju používa ako argument na odmietnutie vojenskej zmluvy s USA.

„Predstavitelia administratívy, s ktorými sme tento týždeň hovorili, uviedli, že plány na pomoc ukrajinským povstalcom by mohli zahŕňať poskytovanie výcviku v blízkych krajinách, ktoré sú súčasťou východného krídla NATO: v Poľsku, v Rumunsku a na Slovensku, čo by mohlo povstalcom umožniť prekĺznuť na Ukrajinu a odísť z nej. Okrem logistickej podpory a zbraní by Spojené štáty a spojenci NATO mohli počas ruských ofenzív poskytnúť aj zdravotnícke vybavenie, služby a dokonca aj útočisko. Spojené štáty by takmer určite dodali zbrane, uviedli predstavitelia,“ napísal New York Times v piatok 14. januára.

Ministerstvo obrany pod vedením Jaroslava Naďa z OĽaNO túto informáciu odmieta. Tvrdí, že o takejto možnosti nikdy s USA nediskutovali. „Nikdy o žiadnej takejto možnosti, ktorá má údajne ísť od ,utajeného zdroja' z americkej administratívy, nebola so SR diskusia ani na bilaterálnej, ani na multilaterálnej úrovni. Informácia sa teda nezakladá na realite,“ povedala pre Pravdu hovorkyňa ministerstvo obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

New York Times túto správu zverejnil v čase rastúceho napätia medzi Ruskom a Ukrajinou, ako aj Ruskom a NATO. Na Slovensku navyše prebieha proces schvaľovania vojenskej dohody s USA, ktorá môže podľa jej kritikov zatiahnuť Slovensko aj do individuálneho vojenského konfliktu USA bez súhlasu NATO.

Naopak, podporovatelia zmluvy ubezpečujú, že obranná zmluva s USA zvýši bezpečnosť Slovenska, obranyschopnosť Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj technickú pripravenosť dvojice slovenských vojenských letísk na Sliači a pri Malackách.

Obranná dohoda s USA vytvára právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu medzi Slovenskom a USA. Upravuje najmä podmienky prítomnosti príslušníkov amerických ozbrojených síl na Slovensku a štandardizuje spoluprácu medzi ozbrojenými silami oboch krajín. Defence Cooperation Agreement (DCA) Spojeným štátom umožní najmä využívanie vojenských letísk Malacky-Kuchyňa a Sliač, ale prípadne aj iných dohodnutých zariadení a priestorov.

Po tom, čo na tento text upozornil Eduard Chmelár, chytil sa ho aj podpredseda Smeru Ľuboš Blaha. „Tak ako kedysi Američania cvičili afganských mudžahídov vrátane Usamu bin Ládina, tak isto chcú cvičiť ukrajinských nacionalistov na boj s Rusmi. Slovensko by sa tak stalo priamou súčasťou vojenského konfliktu proti Rusku a naše územie sa tak stáva primárnym terčom pre prípadný útok – do tohto nás chcú zatiahnuť Američania!“ tvrdil na svojom profile.

„Tak si predstavte, ako bude ľahké tu vytrénovať nejakého ukrajinského povstalca a potom ho bez akýchkoľvek problémov presunúť na ukrajinské územie, aby tam bojoval v prípadnom konflikte, o ktorom si ja myslím, že nebude. Ale ako vidíte, Spojené štáty sa pripravujú aj na tento variant,“ vyhlásil predseda strany Smer Robert Fico.

Podľa neho je to jasný dôkaz, „o čo ide v prípade prítomnosti amerických vojakov na území Slovenskej republiky“. „Verím, že je to dostatočný dôvod na to, aby sme v Národnej rade schválili uznesenie o referende. Nech sa ľudia vyslovia, či tu chcú základne a tréning ukrajinských povstalcov,“ dodal Fico.

Smer spolu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu totiž vyzbierali podpisy na utorkovú mimoriadnu schôdzu, ktorej jediným bodom je prijatie uznesenia o vyhlásení referenda o obrannej zmluve s USA. „Ak to zajtra poslanci neschvália, je to dobrý dôvod na to, aby Národná rada odmietla zmluvu ako celok, keď o nej budeme rokovať na februárovej schôdzi,“ uzavrel predseda strany Smer.