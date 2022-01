Tabuľku z Tisovej ulice odmontovali, jej názov potom niekto nasprejoval na bránu

Výtvarník Peter Kalmus spolu s aktivistom Michalom Greškom prišli v sobotu do Varína a z jedného z domov odmontovali tabuľku s názvom Ulica Dr. Jozefa Tisu. Potom ju odniesli na žilinskú políciu. Celé si to natočili a video zverejnili na sociálnych sieťach.

„Je to jediná obec v rámci Slovenska a Európskej únie, kde majú ulicu pomenovanú po človeku, ktorý je zodpovedný za smrť minimálne 70-tisíc židovských spoluobčanov a v roku 1947 bol právoplatne odsúdený na trest smrti,“ komentoval Kalmus, prečo sa rozhodli tabuľku zvesiť. Po tom, čo sa im to podarilo, odovzdali svoj „úlovok“ na polícii. „Snáď sa dočkáme toho, že ešte tohto roku sa tá ulica zmení napríklad na Orgovánovú alebo nejakú inú,“ doplnil.

Zbytočná hystéria?

Žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová potvrdila, že tabuľku im na polícii odovzdali. „V súvislosti s touto udalosťou prebieha intenzívne objasňovanie vo veci podozrenia z priestupku proti majetku. Z uvedeného dôvodu nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ povedala.

Tabuľka však nezmizla len zo spomenutého domu. Ďalšia, a posledná, chýba na elektrickom stĺpe.

„Označenia s názvom Ulica Dr. Tisu sme mali celkovo dve, teraz niet ani jedného,“ podotkla staršia pani, ktorá práve išla okolo. Sporný názov ulice, na ktorej býva, jej vraj neprekáža a nechápe, prečo by niekomu mal. „Ja som Tisa osobne nepoznala, neviem, aký bol. Meniť by sa to nemalo, problém s tým nemáme. Prišiel aj vyšetrovateľ NAKA a pýtal sa nás, či sa tu kvôli tomu niekedy narúšal pokoj alebo prichádzali hajlujúci ľudia. Nič také sa tu však nikdy nedialo,“ doplnila, krútiac hlavou.

Podobný postoj mal aj ďalší Varínčan, na ktorého sme natrafili. „Ja bývam na vedľajšej ulici, ale to, čo sa deje kvôli Tisovej, je zbytočná hystéria. Mne je úplne jedno, ako sa čo volá. Hlavne, že sme zdraví,“ poznamenal. Podľa neho toho majú miestni už plné zuby. „Ide o nafúknutú tému,“ mieni.

Poškodili majetok

Keďže ulica zostala bez označenia, v noci na nedeľu niekto provokatívne nastriekal jej názov na bránu domu, z ktorého zmizla tabuľka. Toto „dielo“ vytvoril zatiaľ neznámy páchateľ výraznou červenou farbou, takže nápis priam bije do očí. Čo na to hovoria domáci, ktorým takto „počarbali“ majetok, sme sa však nedozvedeli – dvere nám nikto neotvoril. „Zrejme sú o takomto čase v práci,“ podotkol seniorka, ktorú sme pristavili. Dodala, že v dome, ktorý je vo Varíne teraz taký „populárny“, býva mladá rodina.

Polícia sa zaoberá aj týmto prípadom, no na slovo je opäť skúpa. „V súvislosti s touto udalosťou sme prijali oznámenie a na prípade intenzívne pracujeme. Vykonávame všetky potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku, ako aj určenia právnej kvalifikácie,“ uviedol žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

Varínskeho starostu Michala Cvacha sme na úrade nezastihli, no telefonicky nám poskytol stručné vyjadrenie. „Ide o poškodenie majetku obce a domu, z ktorého tabuľku zobrali. V akom je stave, to neviem, mám sa po ňu zastaviť na terchovskej polícii,“ hovorí Cvacho. O zmiznutí druhej tabuľky vraj nič nevie. Je presvedčený, že novinka v podobe nasprejovanej brány majiteľa domu tiež nepotešila. „Netuším, či podal nejaký podnet. Určite mu tým ale bola spôsobená ďalšia škoda,“ vraví.

Problémová ulica

O konaní Kalmusa a Greška si starosta myslí svoje. „Neviem, ako to nazvať. Odrastení pubertiaci? Nie je normálne, čo niektorí ľudia robia, a ešte sa tým aj chvália. Nielenže to odmontovali, ale aj niekomu vstúpili na pozemok. To sa jednoducho nerobí,“ dodal Cvacho.

Varín sa v súvislosti s problémovou ulicou skloňuje už dlhšie. Vyvrcholilo to krátko pred Vianocami, keď sa desiati tamojší poslanci dozvedeli, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry ich obvinil z extrémizmu. Neodsúhlasili totiž návrh svojej kolegyne Lenky Tichákovej, aby Ulicu Dr. Jozefa Tisu premenovali. Poslanci s obvinením nesúhlasili a starosta tiež len krútil hlavou. „Nemá to nič spoločné s raciom, so zákonom, s ničím,“ uviedol vtedy pre Pravdu.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic už toto obvinenie pred pár dňami zrušil. Zdôvodnil to tým, že takéto pomenovanie ulice je síce cynické, no nedostatok empatie a ignorancia faktov samy osebe nie sú trestným činom.

Dom, z ktorého zmizla tabuľka s názvom Ulica Dr. Jozefa Tisu.

V noci na nedeľu niekto provokatívne nastriekal na bránu nápis výraznou farbou.