Mikulec chce na jeseň umožniť voliť aj občanom so zdravotnou prekážkou

V jesenných voľbách do orgánov územnej samosprávy by za určitých podmienok mohli voliť aj občania so zdravotnou prekážkou pri výkone aktívneho volebného práva. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) avizuje vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu právnu úpravu, ktorá by to umožnila. Uviedol to v rozhovore pre TASR.