Mikulec: Prípad z Miloslavova bude vyšetrený

Zaoberať sa má obdobím celých dvoch rokov, vzhľadom na informácie, že podnety o podobných incidentoch existovali skôr. Minister o tom informoval po utorkovom Výbore Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť, na ktorom o prípade informoval aj viceprezident Policajného zboru (PZ) Branko Kišš a riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Viliam Adamec.

„V žiadnom prípade nebude tento prípad zametený pod koberec, ani to, že rodinný príslušník jednej z aktérok je príslušníkom PZ, nemá žiadny vplyv na vyšetrovanie,“ deklaroval Mikulec. Myslí si, že prípad bude v dohľadnej dobe uzavretý. Objekt, v ktorom k udalosti došlo, má byť zabezpečený tak, aby sa v ňom mládež nemohla stretávať. Podotkol, že pri prevencii šikany zohráva úlohu aj ministerstvo práce a rezort školstva.

Podľa krajského riaditeľa nebol zatiaľ nikto obvinený. Nemyslí si, že by policajti na mieste niečo zanedbali.

Grendel: Stíhanie sa začalo už skôr

Podpredseda Národnej rady Gábor Grendel (OĽaNO) po rokovaní výboru uviedol, že trestné stíhanie v prípade sa začalo ešte pred jeho zverejnením. Grendel požiadal predsedu branno-bezpečnostného výboru NR SR Juraja Krúpu o zvolanie výboru, pretože od začiatku medializácie incidentu vznikali podľa neho pochybnosti o tom, či orgány činné v trestnom konaní urobili všetko pre vyšetrenie prípadu.

Ako poslanec doplnil, rokovanie výboru bolo z jeho pohľadu mimoriadne užitočné. „Za kľúčové považujem dva závery. Prvý, že úrad inšpekčnej služby preverí dva roky spätne, čo sa dialo v Miloslavove a či polícia náhodou v minulosti nezanedbala nejaké podnety od občanov v súvislosti s detskou šikanou. Druhý záver je ten, že trestné stíhanie vo veci začala polícia ihneď v prvú noc, keď sa incident stal a poškodená prvýkrát vypovedala,“ povedal Grendel s tým, že tento fakt trochu zanikol vo verejnej diskusii.

Záchranku zavolali podozriví, výhovorky mali nachystané

Predseda výboru informoval, že poslanci prijali uznesenie, v ktorom skonštatovali, že boli informovaní o priebehu vyšetrovania a o prístupe polície k incidentu. Poslanci kládli ministrovi a vedeniu polície otázky k priebehu vyšetrovania a k procesným úkonom. „Otázky sa týkali celého toho procesu, teda od momentu, keď bola privolaná policajná hliadka cez celé procesné úkony až po objasňovanie,“ pokračoval Krúpa.

Vysvetlil, že záchranku k napadnutému dievčaťu zavolali podozrivé osoby. „Predtým, ako prišla záchranka, tam už bolo policajné vozidlo, ktoré našlo poškodenú a začali robiť prvé úkony. Podozrivé osoby už mali pripravenú nejakú výhovorku, ktorú poskytli policajtom na mieste. Policajti zabezpečili to, že boli vykonané dôkazy a poškodená osoba bola odvezená do nemocnice. Vzhľadom na to, že bola intoxikovaná, tak sa čakalo na jej výpoveď do skorých ranných hodín,“ uviedol Krúpa. Poslanci preverovali aj prepojenia medzi podozrivou a osobou, ktorá pracuje na polícii. „Vysvetlenie zo strany Policajného zboru bolo také, že tento incident vyšetruje krajské riaditeľstvo a vyšetrovanie je zabezpečené tak, aby sa osoba nemala ako dostať do styku z vyšetrovaním,“ uzavrel Krúpa.

Prípad šikany 11-ročného dievčaťa vyvolal pobúrenie v celej krajine. Zaoberá sa ním bratislavská krajská polícia. Maloletú mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15– a 16-ročné deti.

Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.