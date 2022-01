Ste zaočkovaní treťou dávkou v zahraničí? Na Slovensku ako keby ste neboli

Môžu sa preukázať európskym Covid passom, no ak aj absolvovali tretiu dávku, nebudú od stredy považovaní ani za OP+. Tretia dávka totiž nebude uvedená v ich Covid passe.

„Musím sa preukazovať dvoma dávkami z Nemecka. Tie mám nahraté v európskom Green passe,“ sťažuje sa Patrik Puškár zo Starej Turej, ktorý sa o vydanie Covid passu snaží už viac ako dva týždne. Pracuje v Nemecku, kde dostal obe dávky. Na tretiu išiel na Slovensku bez registrácie. Hoci si na Slovensku platí zdravotné poistenie a očkovanie je zo zdravotného poistenia hradené, údaje o tretej dávke sa mu nezobrazujú ani v aplikácii poisťovne.

„V nemeckom systéme mám dve dávky, v slovenskom jednu a nedá sa to prepojiť. Už teraz by mi cestovanie mali uľahčovať tri dávky, no zdá sa, že len ja viem, že som ich mal,“ dodal. Údaje sa nedajú nahrať ani z papiera, ktorý pri posilňovacom očkovaní dostal. „Nie je tam žiaden QR kód. Ani registrácia, na takýto scenár nikto zrejme nemyslel,“ podotkol.

Ministerstvo zdravotníctva priznáva problém s uznaním očkovania zo zahraničia, no nevie povedať, koľkých ľudí sa tento problém v skutočnosti týka.

„Ministerstvo zdravotníctva aktuálne pracuje na procese zlepšenia vydávania digitálnych COVID preukazov EÚ pre očkovaných v zahraničí,“ odkazuje rezort zdravotníctva. Obdobná správa už od Nového roka svieti na stránke ministerstva.

„Je tam aj e-mailová adresa, na ktorú sa v prípade problémov má občan obrátiť, no z nej príde len automatická odpoveď o zlepšovaní služieb,“ dodal Puškár. Tí, ktorí sú zaočkovaní troma dávkami, majú aj pri cestovaní isté výhody. „Chystám sa na lyžovačku na Slovensku a následne cestujem do Álp. Ak mám tri dávky, tak by som sa nemusel testovať. Ak sa certifikát nepodarí na Slovensku dovtedy zaregistrovať, budem si musieť platiť zbytočné PCR testy za 40 eur,“ hnevá sa.

V stredu začnú platiť opatrenia, ktoré zvýhodňujú OP+. Nový režim bude platný v prípade vysoko rizikových hromadných podujatí, ubytovacích zariadení, fitnescentier či v aquaparkoch. V tomto režime sú najviac zvýhodnení tí, čo majú tri dávky, alebo ochorenie prekonali a sú zaočkovaní. „Ostatní potrebujú test.

Národné centrum zdravotníckych informácií problém eviduje a na základe zadania z ministerstva zdravotníctva ho rieši. „Vzhľadom na to, že ide o nadrezortnú problematiku, Národné centrum zdravotníckych informácií preto aktuálne spolupracuje s kompetentnými orgánmi štátnej správy na zavedení jednotných štandardov a postupov týkajúcich sa tejto témy,“ priblížila hovorkyňa centra Alžbeta Sivá.

Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) je problém najmä pri registrácii očkovania z krajín mimo Európskej únie. „Formuláre z rôznych krajín nie sú jednotné a chýbajú kompletné údaje,“ priznal Lengvarský. No problémy hlásia aj ľudia, ktorí sa dali zaočkovať v Českej republike.