Stopka pre vyšetrovanie kauzy chata bola v poriadku, uviedla Generálna prokuratúra

Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry, ktoré na sociálnej sieti zverejnila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Nadácia žiadala GP o obnovenie vyšetrovanie v kauze odposluchov. GP jej odpovedala, že nadácia nemá oprávnenie podať návrh na obnovenie vyšetrovania. „Hlavnou výhradou, pre ktorú krajský prokurátor zrušil uznesenie vyšetrovateľa, je, že nadkvalifikoval prečin pytliactva,“ pripomenula Petková.

Pytliactvo sa preverovalo ako trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania, konkrétne so zbraňou. To však krajský prokurátor Ivan Mandalov považoval za nedôvodné, keďže v prípade útokov so zbraňou má ísť o ľudí a nie zvieratá. Petková tvrdí, že viaceré rozsudky okresných súdov uvádzajú opak. Na margo rozsudkov okresných súdov, ktorými sa spochybňuje postup, nitrianska krajská prokuratúra reagovala s tým, že nemuseli byť v súlade so zákonom.

V médiách sa v októbri 2021 zverejnili videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na poľovníckej chate stretávali šéf Smeru Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a Gašparov syn Pavol.