Omikronová vlna prichádza a s ňou nové pravidlá. Na čo si dať pozor?

Povinné prekrytie horných dýchacích ciest

Respirátor je povinný tak v inteiréri, ako aj exteriéri – do vzdialenosti dvoch metrov od cudzej osoby. Povinné nosenie respirátora platí aj pre účasť na hromadných podujatiach nielen v interiéri, ale aj v exteriéri – a to aj v prípade, ak ste od cudzích osôb vzdialení viac ako 2 metre. Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom platia aj výnimky. Ide napríklad o deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, tiež o zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám alebo o osobu pri výkone športu.

Povinnosť sa nevzťahuje na: