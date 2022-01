Pred súdom je kauza zneužívania dievčaťa spred 18 rokov

Roman P., ktorý sa v utorok postavil pre senát Okresného súdu Bratislava II, je obžalovaný zo zneužívania maloletého dievčaťa. V tábore sa mal zoznámiť s Katarínou D. v lete roku 2004 a približne rok s ňou mal udržiavať vzťah. On mal 40, ona 13.

Organizátor tábora Chachaland Roman P. sa mal podľa obžaloby s Katarínou D. stretávať aj po skončení tábora. „V bratislavskom byte sa s maloletou opakovane navzájom uspokojovali rukou i ústami, keď manželka obvineného nebola doma,“ tvrdí prokurátorka. On pred súdom tvrdil, že Katarína D. má bujnú fantáziu, a myslí si, že jej v mnohých veciach pomohol.

Katarína D. na pojednávaní osobne nebola. Jej advokát Matúš Kanis tvrdí, že jej nie je vôbec príjemné vracať sa do traumatizujúcich čias. "Prešla si psychoterapiou a ak ju neskôr budú chcieť osobne vypočuť, tak samozrejme príde,“ uistil Kanis.

Dlhoročná trauma

O tom, čo sa malo stať v rokoch 2004 a 2005, Katarína D. napísala v roku 2019 príspevok na webe. Hovorí, že o svojich traumatizujúcich zážitkoch dokázala hovoriť až po rokoch terapie, keď si priznala, čo sa jej vlastne stalo, zbavila sa pocitu hanby a spoluzodpovednosti. "Keď sa to dialo, bola som dieťa a vedelo o tom množstvo dospelých ľudí, ktorí neurobili nič,“ uviedla v príspevku. Roky trpela úzkostne-depresívnou poruchou.

Po letnom tábore sa mali s vedúcim začať stretávať a Katarína D. tvrdí, že Roman P. ňou manipuloval svojím priateľským a vľúdnym správaním. V príspevku uviedla, že postupne ju začal meniť podľa svojich predstáv, snažil sa nadviazať sexuálny kontakt a tínedžerka ho nechcela odmietnuť. Dodala, že to robila napriek vnútornému odporu, ktorý vtedy nevedela správne vyhodnotiť.

"Jedny z najhorších momentov jeho manipulácie boli, keď som sa ako pätnásťročná snažila od neho odtrhnúť, a vždy, keď som sa o to pokúsila, sa mi vyhrážal, že spácha samovraždu,“ priblížila traumatizujúce zážitky.

Obžalovaný Roman P. súdu zdôrazňoval, že s dievčaťom mal kamarátsky vzťah. Ona si vraj jeho milé správanie zle vyložila a zaľúbila sa doňho. Katarína D. sa podľa neho kamarátila s jeho dcérou a on s ňou trávil čas aj preto, lebo sa vtedy rozvádzal s manželkou a nechcel chodiť domov. Na pojednávaní však povedal, že v roku 2004 bol v tábore aj so svojou vtedajšou manželkou.

Na sex vraj nebol čas

"Navyše v tábore bol stále nejaký program, mali sme veľa roboty a nedalo sa tam sexovať, lebo sme boli strašne unavení a nemali sme na to čas,“ vypovedal Roman P., podľa ktorého k žiadnym intímnostiam nedošlo. Katarína D. však povedala, že tie sa diali až neskôr. "S odstupom času by som jej už toľko pozornosti nevenoval, nepovažujem to za správne. Nič podobné som so žiadnym iným dieťaťom nemal,“ vyhlásil. Tvrdí, že fyzickému kontaktu s dievčinou sa bránil. Priznal však, že raz jej kúpil počítač, inokedy rifle.

Obžaloba navrhla na ďalšom pojednávaní 22. marca prečítať niektoré výpovede z prípravného konania. Dôkazy podľa Kanisa jasne svedčia v prospech poškodenej. Sú medzi nimi znalecké posudky a veľké množstvo svedeckých výpovedí. "Myslím si, že bude trvať dlho, kým sa rozhodne“ predpokladá advokát. Dodal, že on i jeho klientka budú radi, keď to bude ešte tento rok.