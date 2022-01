Kyseľa strieda Kováč. Vláda odobrila Vlčanovi nového tajomníka

Schválila to na stredajšom rokovaní vláda. Kováč vystrieda na poste štátneho tajomníka MPRV Milana Kyseľa.

Vláda Kyseľa vymenovala do funkcie štátneho tajomníka MPRV 17. júna 2021. Kyseľ 4. januára 2022 doručil ministrovi pôdohospodárstva list, ktorým sa vzdáva svojej funkcie z osobných dôvodov k 31. januáru 2022.

Kováč v rokoch 1990 až 1995 študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor vodné hospodárstvo krajiny. V rokoch 1998 až 2001 na Žilinskej univerzite v Žiline, na ústave súdneho inžinierstva absolvoval štúdium znalectva v oblasti oceňovania nehnuteľností a vodného hospodárstva krajiny. Od roku 2021 je členom a predsedom zboru poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.