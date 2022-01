Kolíková nepodporuje návrh poslanca OĽaNO Kremského o právnych poradcoch

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nepodporuje návrh, ktorým by sa zaviedol nový typ živnosti, a to právne poradenstvo. Poukázala na problém vyvodzovania zodpovednosti. Zmenu má priniesť návrh novely živnostenského zákona, ktorým by sa zmenil aj zákon o advokácii. Podal ho predseda Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO).