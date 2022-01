Čaputová diskutovala s ministrami o dohode s USA

Zišli sa už v utorok. K obsahu rozhovoru ani k ďalšiemu postupu v otázke zmluvy sa ešte hlava štátu nevyjadrila.

„Môžem potvrdiť utorkové stretnutie ministra obrany s prezidentkou SR,“ uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga pre TASR priblížil, že prezidentka sa zaujímala aj o ďalší postup. Ani jeden z rezortov nepovedal viac.

Prezidentka sa začiatkom týždňa o dohode rozprávala aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina). Avizovala vtedy, že sa chce stretnúť ešte s Naďom a Korčokom a následne bude informovať o svojich ďalších krokoch.

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odsúhlasila minulý týždeň vláda SR. Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť NR SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.

Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Viacerí bývalí politici i mimoparlamentný Hlas vyzvali hlavu štátu, aby sa s obrannou zmluvou obrátila na Ústavný súd. Smer okrem iného upozorňuje na možnosť výcviku ukrajinských povstalcov na Slovensku vďaka dohode. Odvoláva sa pritom na článok amerického denníka The New York Times. Vládni predstavitelia to považujú za dezinformácie.