Kollár radí Čaputovej v Ide o pravdu: Pošlite zmluvu s USA na ústavný súd

„Ľudia by mali mať možnosť vymeniť vládu,“ povedal v Ide o pravdu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Referendum o predčasných voľbách ešte v tomto volebnom období by podporil, ale podmienkou je súhlasné stanovisko ústavného súdu.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Borisa Kollára v relácii Ide o pravdu.

Očakávaná vlna nového variantu omikron pravdepodobne prinesie vysoký počet chorých. Nie je vylúčené, že viaceré podniky a firmy nebudú mať dostatok zamestnancov.

„Aby nedošlo ku kolapsu v zásobovaní, treba skrátiť karanténu na týždeň, a ja by som bol za 5 dní,“ povedal v relácii Ide o pravdu predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Jednoznačne vyhlásil, že žiadne obmedzenia už v koalícii nepodporí, vrátane lockdownu. „Národ je ubolený, už stačilo. Nechcem viac obmedzovať ľudí,“ dodal.

Nedávny okrúhly stôl k referendu o predčasných voľbách, ktorý Kollár zvolal ale koaliční partneri odmietli diskutovať, nepovažuje za prehru.

„Nie ja, ale ľudia prehrali. Tí, ktorí volili strany, ktoré im referendum sľúbili,“ povedal líder hnutia Sme rodina. Neskrýval sklamanie z postoja Richarda Sulíka (SaS) a Igora Matoviča (OĽaNO). Sme rodina je presvedčené, že referendum o skrátení volebného obdobia má význam, a treba ho ústavne zakotviť v právnom poriadku. „Ľudia by mali mať možnosť vymeniť vládu,“ povedal Boris Kollár.

Návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina), ktorý by umožnil referendum až od roku 2024, chce predseda parlamentu zaradiť už na februárovú schôdzu NR SR. Opozícia je proti, a žiada skrátenie už súčasného volebného obdobia. Kollár ani takúto možnosť zásadne neodmieta, ale prípadnú podporu podmieňuje stanoviskom ústavného súdu. Ten by musel vysloviť, že skrátenie je v súlade s ústavou, a nemá znaky retroaktivity.

Napätie, ktoré v spoločnosti vyvoláva obranná zmluva s USA, pripisuje Boris Kollár najmä opozícii: „So zmluvou prišiel Robert Fico, on kúpil helikoptéry a stíhačky od USA. Keby to neurobil, žiadnu zmluvu by sme teraz neriešili,“ vysvetlil.

Na otázku, či by sa mala prezidentka Zuzana Čaputová pred ratifikáciou obrátiť na ústavný súd, odpovedal Kollár jednoznačne: „Keby to urobila, upokojila by situáciu.“

V relácii líder hnutia Sme rodina pripúšťa, že nie všetci poslanci budú hlasovať za prijatie dokumentu v parlamente. Povedal, že počet chýbajúcich hlasov zo Sme rodina môže byť až päť. Kollár sa ale neobáva, že by parlament zmluvu neschválil. Sám s dokumentom súhlasí, ale chce záväzné stanovisko k dvom citlivým témam. A to, aby parlament mal výlučnú právomoc rozhodovať o pobyte cudzích vojakov na slovenskom území, a rovnako o prípadnom presune jadrových zbraní.

Zmení sa zákon o generálnej prokuratúre? Prečo je Sme rodina proti? Čo vyčíta Kollár premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) a ministrovi Ivanovi Korčokovi (nom. SaS)? Pomôže vláda ľuďom so zvýšenými cenami energií? Ktoré politické strany by chcel Kollár v koalícii?

Pozrite si reláciu Ide o pravdu s predsedom parlamentu a lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom.